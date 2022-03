NA MEMORIA DI VENANCIO “PACHECO” DOMACASSE

UN GRAN PALANKA KULTURAL A BAI LAGA NOS

WILLEMSTAD – Mundu kultural di Kòrsou a keda di shòk, na momentu ku den oranan di mainta, djarason 23 di mart 2022, e notisia a drenta ku Venancio “Pacheco” Domacasse ya no ta huntu ku nos mas.

Pacheco ta un personahe ku a nifiká masha hopi pa desaroyo kultural di Kòrsou i su balor a resaltá tantu den temporada ku e tabata Hefe di Kultura, komo despues ku ela baha ku penshun, el a okupá e puesto di Presidente di Fundashon Kultural Seú Kòrsou.

Pacheco semper tabata karakterisá su mes komo un pèrsona ku ta kere den solushoná problema. E tabata tin e abilidat pa klarifiká diferente situashonnan di konflikto ku e tabata topa den su kaminda.

Pacheco tabata dediká hopi tempu na dokumentashon i den archivonan di Gobièrnu por topa relatonan ekstenso di proyektonan kultural ku tabata kai bou di su responsabilidat. Nos por menshoná aki nan proyektonan ku tabata enfoká desaroyo kultural musikal den bario, kaminda e sekshon di kultura tabata promové talentonan nobo riba tereno di kanto. Pacheco a hunga un ròl hopi importante na inisio di ofisialisashon di Dia di Bandera na 1976.

Diferente obra kultural manera pelíkula manera “Boka Sarantonio”, dokumentashon di historia di nos Karnaval i diferente dokumentashon mas ku ela skibi riba arte kultural.

Pacheco semper tabata demostrá ku e ta un persona alegre ku a trata di desviá for di tur situashonnan negativo, pero hasiendo uso di un sistema profeshonal pa alkansá su meta final.

Direktiva di AMAK ta manda palabranan di kondolensia na hinter e mundu kultural, espesialmente Fundashon Kultural Seú Kòrsou, na su señora Diana Lebaks, yunan i demas famianan.

Aunke Pacheco físikamente no tei ku nos mas, su sabidoria ku ta bon dokumentá lo sirbi pa futuro generashonnan por hasi bon uso di dje.

Ku su alma sosegá na pas.

Direktiva di AMAK

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype