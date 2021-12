Air Belgium ta reinisiá su ruta Bèlgika – Kòrsou

Ofresiendo 2 buelo pa siman pa Kòrsou

WILLEMSTAD- 15 di desèmber 2021 – Entrante 15 di desèmber, Air Belgium su buelo for di Bèlgika pa Kòrsou ku frekuensia di 2 biaha pa siman riba djárason i djasabra a reinisiá. Na yegada di e promé buelo e avion a keda risibí ku e tradishonal saludo di awa. E buelo ta sali awor for di un gateway nobo esta Brussels Airport. E buelo di salida for di Bèlgika pa Kòrsou tin un stòp kòrtiku na Punta Cana. E buelo di regreso sí ta un buelo direkto. E konekshon ku Air Belgium ta ofresé, ta habri posibilidat pa Kòrsou risibí mas bishitante for di e merkado di Europa sea pa un biahe di negoshi òf plaser. Gobièrnu di Kòrsou, Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP) i Curaçao Airport Holding (CAH) ta felisitá Air Belgium ku reinisio di nan buelo for di Bèlgika pa Kòrsou.

Air Belgium resumes Belgium–Curaçao flights

With two weekly flights to Curaçao

WILLEMSTAD- December 15, 2021 – On December 15, Air Belgium resumed its flight connecting Belgium and Curaçao and will now be flying twice a week, on Wednesdays and Saturdays. At its first arrival, the aircraft was welcomed by the traditional water salute. The flight from Belgium to Curaçao will be departing from a new gateway, Brussels Airport, making a brief stop at Punta Cana, while the return flights will be non-stop. Thanks to this Air Belgium flight, Curaçao is now able to receive additional visitors from the European market for either business or leisure. The Government of Curaçao, the Curaçao Tourist Board (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP) and Curaçao Airport Holding (CAH) want to congratulate Air Belgium with the return of their Belgium–Curaçao flight.

