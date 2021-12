Notisia di polis di djabièrnè 24 di desèmber te ku djaluna 27 di desèmber 2021/Politieberichten van vrijdag 24 december tot en met maandag 27 december 2021

Notisia di polis di djabièrnè 24 di desèmber te ku djaluna 27 di desèmber 2021

Entrada Hudisial ku detenshon

Den oranan trempan di mainta riba djaluna 27 di desèmber un entrada hudisial a tuma lugá den kas situá na Kaya Grandi. Aki a detené un hòmber di inisial C.E.J.A. di 40 aña di edat pa maltrato.

Maltrato den Centrumgebied

Alrededor di 12.25 or di mardugá riba djaluna 27 di desèmber un kaso di maltrato a tuma lugá den Centrumgebied. Un grupo di hòmber a maltratá un hòmber ku a bai atendé ku algun persona ku tabata kousando molèster di muzik duru dilanti di su kas. E víktima a sufri leshon na su kabes, kara i garganta a konsekuensia di esaki. Ta investigando e kaso.

Manehá bou di influensia

Riba djadumingu 27 di desèmber, alrededor di 1 or di mardugá a para un pikòp riba Kaya Korona pa kòntròl. E shofùr, un hòmber di inisial S.A.B.V. di 52 aña di edat, a resultá di tabata bou di influensia di alkohòl i a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Kandela

Den oranan di mainta riba djadumingu 26 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon tokante kandela den besindario di Kaminda Sorobon. Aki tabata trata di un pida mondi ku tabata na kandela. Brantwer a paga e kandela i no tabatin herido.

Detenshon

Riba djadumingu 26 di desèmber, alrededor I 5.30 or di mainta a detené un muhé di inisial R.S. di 29 aña di edat riba Kaya Internashonal en konekshon ku insulto di ámtenar den funshon, manehá bou di influensia di alkohòl i resistensia durante di detenshon. En konekshon ku un notifikashon tokante un outo ku tabata kore zeilu riba kaminda a para i kontrolá e shofùr. Durante di esaki e sospechoso a insultá e agentenan polisial i tabata mustra komportashon agresivo.

Pèrsekushon ta finalisá ku aksidente

Durante di un pèrsekushon den oranan di mardugá riba djadumingu 26 di desèmber,un aksidente entre un outo di polis i outo di e sospechoso a tuma lugá. E sospechoso a neglishá señal pa para di un patruya dor di kua a inisiá un pèrsekushon pa kua e patruya a pidi asistensia. E patruya ku a bai asistí a topa ku e outo sospechoso riba Kaya Tapajos kaminda nan a dal frontalmente den otro. A detené e shofùr di inisial D.L.L. di 26 aña di edat.

Establesimentu nokturno ta violá medidanan vigente en konekshon ku Covid

Polis a sera un establesimentu nokturno situá den Centrumgebied riba djasabra 25 di desèmber komo ku e a violá e medidanan vigente en konekshon ku Covid. Un artista tabata presentá den e establesimentu.

Polis a risibí informashon ku un artista a keda di presentá den e lokalidat. En konekshon ku esaki a avisá doño di e establesimentu for di den trempan di anochi ku esaki no por i a informe un biaha mas di e reglanan vigente en konekshon ku Covid:

Na un evenementu paden no mag tin mas di 100 persona presente; Na un evenementu no mag baila ni kanta; Mester kumpli ku e 1,5 meter di distansia.

Algu mas lat a resultá ku tabatin bailamentu i kantamentu den e establesimentu, durante di kua no tabata kumpli tampoko ku e 1,5 meter di distansia. Tambe tabatin mas di 200 persona presente den e establesimentu ku a paga pa e presentashon. A sera e establesimentu mesora i e doño a haña un prosèsferbal.

Den e mardugá anterior, di 25 di desèmber a konstatá alrededor di 12.40 or ku ainda tabata laga hende drenta e establesimentu, ku tabata tokando muzik ainda i ku tabata bende bebida alkohóliko. Polis a sera e establesimentu i tabatin alrededor di 55 persona presente ku tabata sali di e entrada di dilanti I di patras ora a sera e lugá. E doño a haña un prosèsferbal pa no a kumpli ku e medida vigente de sera pa 12 or di mardugá.

Aksidente fatal

Riba djasabra 25 di desèmber, alrededor di 6.45 or di mainta un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Lagun. Shofùr di un outo ku tabata biniendo for di direkshon di Lagun, a pèrdè kòntròl den un bògt i a bai dal den un palu. Na yegada di ambulans e shofùr no tabata dunando señal i algun ratu despues a konstatá ku el a bin fayesé. Ta trata di un dama di inisial T.D.J.F. nasé riba 21 di desèmber 2000 na Hulanda.

Outo a bòltu

Riba djabièrnè 24 di desèmber, alrededor di 11.30 or di anochi un aksidente a tuma lugá riba Kaya Piedra Presioso. Un outo a bai desviá pa kabritu, hasiendo esaki a pèrdè kòntròl I e outo a bai bòltu. E shofùr tabata ileso i e mes a sali for di e outo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 24 december tot en met maandag 27 december 2021

Huiszoeking met aanhouding

In de vroege ochtenduren op maandag 27 december vond een huiszoeking plaats in een woning aan de Kaya Grandi. Een 40-jarige man met initialen C.E.J.A is aangehouden wegens mishandeling.

Mishandeling Centrumgebied

Omstreeks 00:25 uur op maandag 27 december vond er een mishandeling plaats in het Centrumgebied. Een man die enkele personen aansprak op het spelen van luide muziek voor zijn woning werd door een groepje mannen in elkaar geslagen. De man hield letsel over aan zijn hoofd, gezicht en nek. De zaak wordt onderzocht.

Rijden onder invloed

Op zondag 27 december omstreeks 01.00 uur werd een pick-up op de Kaya Korona gestopt voor controle. De 52-jarige bestuurder met initialen S.A.B.V. bleek zwaar onder invloed van alcohol te zijn en werd aangehouden voor het rijden onder invloed.

Brand

In de ochtend op zondag 26 december kreeg de politiecentrale melding over een brand op de Kaminda Sorobon. Hier bleek het te gaan om groot stuk mondi dat in brand stond. De brandweer bluste de brand. Er waren geen gewonden.

Aanhouding

Op zondag 26 december omstreeks 05:30 uur werd een 29-jarige man met initialen R.S. op de Kaya Internashonal aangehouden wegens rijden onder invloed, voor belediging van een ambtenaar in functie en voor het verzet tijdens aanhouding. Naar aanleiding van een melding over een auto die slingerend op de genoemde weg reed, werd de bestuurder gestopt en gecontroleerd. Hierbij beledigde de vrouw de politieagenten en toonde agressief gedrag.

Achtervolging eindigt met aanrijding

Tijdens een achtervolging in de nachtelijke uren op zondag 26 december vond een aanrijding plaats tussen de politiedienstauto en de auto van de verdachte. De verdachte negeerde het stopteken van een andere patrouille waardoor deze overging naar een achtervolging en om assistentie vroeg. De patrouille die ging assisteren, kwam de verdachte auto tegen op de Kaya Tapajos waar ze frontaal botsten. De 26-jarige bestuurder van de auto met initialen D.L.L. werd aangehouden.

Uitgaansgelegenheid overtreedt geldende maatregelen

Een uitgaansgelegenheid in het Centrumgebied werd op zaterdag 25 december gesloten door de politie omdat zij de geldende maatregelen in verband met Covid hadden overtreden. Een artiest was aan het optreden binnen de gelegenheid.

De politie werd geïnformeerd dat er een artiest zou optreden binnen de locatie. Naar aanleiding hiervan werd de eigenaresse van de gelegenheid al eerder op de avond gewaarschuwd en nogmaals geïnformeerd over de geldende maatregelen in verband met Covid welke zijn:

1.Bij evenementen in een binnenruimte mogen niet meer dan 100 personen aanwezig zijn;

2.Bij een evenement mag niet gedanst of gezongen worden;

3.De afstandsnorm van 1,5 meter moet worden gehanteerd.

Iets later bleek dat er gezongen en gedanst werd in de gelegenheid waarbij de afstandsnorm van 1,5 meter niet werd gehanteerd. Er waren ook ruim 200 personen aanwezig die betaald hadden voor het optreden. De locatie werd per direct gesloten en de eigenaresse kreeg een proces-verbaal.

De nacht ervoor, op zaterdag 25 december, werd omstreeks 00:40 uur geconstateerd dat de gelegenheid nog mensen binnenliet, dat er nog muziek gedraaid werd en dat er drank werd verkocht. De gelegenheid werd gesloten. Er waren ongeveer 55 personen aanwezig die via de voor- en achteringang naar buiten kwamen. De eigenaresse kreeg een proces-verbaal voor het overtreden van de geldende maatregel betreffende de sluitingstijd van 00:00 uur.

Aanrijding met fatale afloop

Op zaterdag 25 december vond omstreeks 06.45 uur een eenzijdige aanrijding op de Kaminda Lagun. De bestuurder van een auto die richting Playa reed vanuit Lagun, verloor de macht over het stuur in een bocht en reed tegen een boom aan. Bij aankomst van de ambulance gaf de bestuurder geen teken van leven en iets later werd geconstateerd dat zij was overleden. Het betreft een dame met initialen T.D.J.F, geboren op 21 december 2000 in Nederland.

Auto over de kop

Op vrijdag 24 december vond omstreeks 23:30 uur een aanrijding plaats op de Kaya Piedra Presioso. De bestuurder probeerde voor geiten uit te wijken en verloor hierbij de macht over het stuur waardoor de auto over de kop sloeg. De bestuurder was ongedeerd en klom zelf uit de auto.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

