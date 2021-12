SMOC ta deseá tur hende un aña nobo limpi permanente!

Na fin di aña ta tradishon di retrospekshon, ma tambe di bista den futuro. Esei ta loke SMOC tambe ta hasi.

Fiel lesadó di korant sa ku SMOC tin binti aña kaba ta lucha pa medioambiente limpi, spesífikamente pa habitante bou di huma di Isla i pa empleado di nos refineria. Preokupashon pa Isla, semper, SMOC a tuma esaki na pechu. Nos di SMOC lo keda vigilá salubridat tanten gobièrnu ke keda mantené refineria den operashon.

Pa resumí, e emishon shushou di Isla tabata den tòp 10 di mundu i hues a dikta ku esaki ta “ilísito”, ni maske Isla a nenga esei regularmente (weta e gráfika e liña blou). Gobièrnu no a tene su mes na veredikto. E polítikonan ku sí a sali na defensa pa e personanan bibá bou di huma, por a konta nan riba dede di un man so. Gobièrnu komo tal no ta defendé su siudadanonan.

Pa straño ku por zona, e aporte ekonómiko di e refineria antikuá pa Pais Kòrsou ta relativamente abou, apénas 3%, pasobra a base di e “Agreement between the Netherlands Antilles, the island territory of Curaçao and Petroleos De Venezuela S.A. [PDVSA]”, PdVSA tabata dispensá di paga impuesto di tereno, derecho di duana i prinsipalmente belásten di ganashi, meskos ku Shell, anteriormente. A keda sin kobra impuesto riba miares di dòler di ganashi durante hopi desenia! Alegria di shon ta tristesa di kriá. Ganashi di plaka a bai Shell (Hulanda) i PdVSA (Venezuela), miéntras ku polushon di medioambiente i retraso di salubridat públiko pa esnan bibá bou di huma di Isla, mas e problemanan sosio-ekonómiko tabata pa kuenta di Kòrsou. E dos empresanan multinashonal menshoná a kome karni, nenga wesu. Mester drecha e inhustisia akí.

Ta p’esei SMOC semper a pone diferente eksigensia, por ehèmpel pa PdVSA invertí den e refineria. Ni opstante PdVSA su kontrato ku gobièrnu di Kòrsou, PdVSA nunka no a kumpli kuné ni a inbertí debidamente. Ku resultado ku e estado malu di refineria a bira pió dia pa dia. Hende bou di huma a eksperensiá esaki dia aden dia afó. E empleadonan tambe i nan tabata preokupá mirando e falta di invershon, sin sa futuro di e tereno di Isla. E kontrato di hür di PdVSA lo para na fin di 2019, tòg?

Na 2012 EcoRYS a deklará den su relato A Sustainable Future for Curaçao: Strategic Options for ISLA and the ISLA site (ku Refineria di Kòrsou a pidi i paga p’e) ku un upgrade eventual lo dura hopi largu i lo kosta montones di dòler. Pa e motibu ei, EcoRYS a bisa ku promé ku aña 2013 kaba mester sa ken ta e hürdó i invershonista nobo. Ademas EcoRYS a sugerí komo opshon stratégiko pa desmantelá Isla i desaroyá otro aktividat ekonómiko riba tereno di Isla, pa si a kaso no por a haña invershonista òf hürdo konfiabel.

Loke polítika di Kòrsou a demostrá mientrastantu a resultá un fiasko enorme. Na fin di 2013 no tabatin niun klaridat pa pueblo di Kòrsou ni Isla su empleadonan. E emishon kontaminoso a bira mas desastroso, manera SMOC a proba diferente biaha den e korant akí. Túresten vários personage, inkluso ekspolítikonan, sí tabatin mag di yena saku den MDPT pa (supuestamente) buska solushon pa práktika ekonómiko inovativo riba tereno di Isla. Ma sin resultado pa interes general.

Awe ta fin di 2021.Refineria ya tin dos aña sin operá. Den e dokumental pa televishon resien “Rauw Curaçao” di Wensley Francisco a sali bon na kla kua konsekuensia doloroso esaki tin pa empleado. Ya a manda mitar di e 1000 obreronan bai, i no tin mas plaka pa paga sobrá 500.

Un área gigantesko den kurason di nos dushi isla aktualmente no ta deha finansa, kaminda nos ta mal pará ekonómikamente. Danki Dios e emishon kontaminoso di Isla sí a baha – kasi – kompletamente, pasobra mientrastantu PdVSA a parti limpi bai (weta e liña kòrá den e gráfika). Pa promé biaha den 100 aña aire ta limpi atrobe, pabou dje refineria. No tin mester di investigashon pa sa ku esaki ta bon pa salubridat di e habitantenan eibanda.

Awor tin ku pèrkurá pa e tereno di Isla aktual ta bai haña elaborashon pa medioambiente duradero i ekonomia positvo pa Kòrsou. Notisia di siman pasá ku gabinete Pisas tin bista riba un operador nobo pa refineria entrante febrüari 2022 no ta kuadra ku nos pensamentu lógiko. Pasobra e ora ei Kòrsou ta bai bèk den tempu, ku e polítikonan ku ta menospresiá hende bibá bou di huma. SMOC no ke tuma esaki, pasobra SMOC ta para pa un aña nobo limpi, sin kontaminashon.

SMOC ta deseá pueblo di Kòrsou felis dianan di fiesta i un 2022 limpi permanente.

Drs. Peter van Leeuwen

Drs. Arjan Linthorst

Di direktiva di SMOC

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype