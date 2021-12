KOMUNIKADO DI PRENSA 438 /2021

29 desember 2021

Kaso di tiramentu ku morto.

Djamars 28 didesember 2021 alrededor di 23.23’or Sentral di Polis a risib ifnformashon di un kaso di tiramentu kua tumaluga den Kava Paul de Lima.

Mesora a dirigi varios unidat na e sitio.

Na yegada di e prome unidat, el a bin topa un homber drumi abou ku herida di bala na su kabes i for di e momentu ei no tabata duna señal di bida.

For di investigashon preliminar ku polis a realisa na e sitio a sail na kla ku e homber aki lo mester a yega na kas di su eks partner i einan a surgi interkambio di palabra.

Djis despues e homber aki a risibi un tiru for di un arma di kandela ku konsekuensia ku el a fayese na e sitio mes.

Dokter di polis a konstata morto die vfktima, un homber di nashonalidat venezolano. Debi ku no a notifika famia ainda, lo no por duna e ldentidat liber.

Riba ordu di flskal di Ministerio Publiko a konfiska kurpa di e viktima i dos vehikulo ku a

risibi perforashon di bala.

E sospechoso kua tira no tabata na e sitio mas na momentu ku polis a yega. lnvestigashon den e kaso aki ta kontlnua.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype