Notisia di polis di djabièrnè 31 di desèmber 2021 te ku djaluna 3 di yanüari 2022/Politieberichten van vrijdag 31 december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022

Notisia di polis di djabièrnè 31 di desèmber 2021 te ku djaluna 3 di yanüari 2022

Bringamentu na Kaya Kalipso

Alrededor di algu pasa di 5 or di atardi, riba djadumingu 2 di yanüari, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un bringamentu na Kaya Kalipso. Tabata trata di un kaso di bringamentu entre diferente persona kaminda a uza arma, den e kaso aki bate di beisbòl. A detené un hòmber di inisial S.C.N. di 20 aña i un mucha hòmber di inisial S.C.N. di 15 aña na e sitio. Investigashon den e kaso ta andando.

Aksidente ku skuter

Den oranan di mainta riba djadumingu 2 di yanüari, un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Gilberto F. Croes. Shofùr di e skuter a deklará ku e tabata koriendo tras di un outo bayendo den direkshon di Playa, na momentu ku e outo diripiente a lora na su man robes, loke a pone ku e shofùr di e skuter mester a wanta brek di manera abrupto i el a kai. Un amiga di e víktima ku ta verplegster a busk’e i hib’e hospital pa tratamentu médiko.

Outo ta resultá den mondi

Riba djasabra promé di yanüari, un aksidente a tuma lugá alrededor di 10.20 or di anochi riba e krusada di Kaya Industria I Kaya Maximiliana Rosario. E shofùr a deklará ku e no a realisá ku el a yega na e krusada i a sigui kore drenta mondi. El a resultá di tabata bou di influensia di alkohòl, a detené i dun’e un prosèsferbal pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial R.R.J. di 27 aña di edat. E i e pasahero tur dos tabata ileso.

Violashon di Lei di deber di Identifikashon

Riba djasabra promé di yanüari sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kaso di bringamentu na un bar situá na Kaya Korona. Na yegada di patruya tabatin solamente un hòmber presente ku tabata enbolbí den e bringamentu. Na momentu ku a pidié pa identifiká su mes, el a nenga esaki. Komo ku e tabata hasi fèrfelu ku doño di e bar tambe, a detené pa buracheria públiko i pa violashon di Lei di deber di Identifikashon. Ta trata di un hòmber di inisial M.G.R. di 37 aña di edat.

Detenshon pa buracheria públiko

Alrededor di 8.15 or di anochi riba djasabra promé di yanüari, a detené un hòmber di inisial M.H.A.M. di 37 aña na Kaya Seminole pa buracheria públiko. A topa kuné tras di stür miéntras e tabata konsumiendo bebida alkohóliko. Ora a atendé kuné tokante esaki, el a kuminsá hasi difísil kontra di e agentenan i a detené. Tambe el a haña prohibishon pa manehá pa 8 ora.

Detenshon pa menasa ku morto

Den oranan lat di atardi riba djasabra promé di yanüari, a detené un hòmber di inisial J.F.R.F. di 38 aña na Rincon. E sospechoso a menasa dos persona, bou di kua un mucha, ku morto miéntras e tabatin un kuchú den su man.

Kandela na Kaya Amsterdam

Alrededor di 5.20 or riba djasabra promé di yanüari, sentral di polis a risibí notifikashon tokante kandela den kura di un kas situá na Kaya Amsterdam. Den e kura tabatin un mashin pa koba den besindario di kandela. Brantwer a akudí na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido. Kousa i e kandela no ta konosí.

Atrako di dia kla

Riba djasabra, promé di yanüari, alrededor di 5 or di atardi un atrako a tuma lugá na Kaya Comanche kaminda a bai ku entre otro outo di e víktima. Despues di un investigashon kòrtiku a logra detené un hòmber di inisial C.D.A. di 20 aña di edat. A haña e outo bèk. Investigashon den e kaso aki ta andando.

Detenshon pa maltrato

Den oranan trempan di atardi riba djasabra promé di yanüari, a detené un hòmber di inisial L.D.v.P. di 24 aña na Kaya Nikiboko Sùit pa maltrato.

Tirunan di atvertensia den Centrumgebied

Alrededor di 4 or di mardugá riba djasabra promé di yanüari, sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un kaso di bringamentu den Centrumgebied. Na momentu ku patruya a akudí a tira un asina yamá ‘bombshell’ ku a eksplotá bou di un di e outonan di polis. Banda di esaki a tira mas vürwèrk. E agentenan a sinti nan seriamente menasa i den peliger. Na e momentu ei algun agente a uza nan arma reglamentario pa lòs algun tiru di atvertensia. Ambulans a akudí na e sitio pa atendé ku un persona ku a sufri leshon durante di e bringamentu ku a tuma lugá promé ku polis a yega. A transport’é pa hospital pa tratamentu médiko. Investigashon di e suseso ta andando.

Persekushon ku detenshon

Alrededor di 3 or di mardugá riba djasabra promé di yanüari, un persekushon kòrtiku a tuma lugá for di Hanchi di Amboina despues ku shofùr di un outo a nenga para ora a orden’é pa hasi esaki pa un kòntròl. A logra blòkia e outo na Kaya Flor de Cuba dor di finalmente el a para. E pasahero di e outo a baha i a kuminsá mustra komportashon agresivo. Seguidamente a detené. Durante di su detenshon el a resistí pisa. A detené e hòmber aki di inisial W.R.P di 18 aña en konekshon pa neglishá òrdu di polis I pa resistensia ku menasa. A detené e shofùr, un hòmber di inisial B.A.S. di 18 aña pa neglishá òrdu di polis.

Kandela na diferente sitio

Riba djasabra promé di yanüari sentral di polis a risibí vários notifikashon di kandela den oranan di mardugá. Den Kaya Grandi tabatin kaha na kandela den porta di un pakus, loke a pega e porta tambe na kandela. Na yegada di patruya e doñonan mes a paga e kandela. Den un kunuku den besindario di Bario Mexico tabatin un pida mondi grandi na kandela. Brantwer a paga e kandela. Riba e krusada di Kaya Andres A. Emerenciana i Kaya Viol tabatin un mondi grandi na kandela brantwer a akudí na e sitio i tabatin e kandela rápido bou di kòntròl. Na Kaya Pilon a konstatá kandela paden di un kas. Na yegada di patruya e kandela tabata algu chikitu i a page mesora. No tabatin herido. Na Kaya Caribe vürwèrk ku aksidentalmente a rementá paden di un kas a sende kortinanan na kandela. Brantwer a paga e kandela mesora. No tabatin herido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251

Politieberichten van vrijdag 31 december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022

Vechtpartij Kaya Kalipso

Omstreeks 17:00 uur op zondag 2 januari kreeg de politiecentrale melding over een vechtpartij bij een woning aan de Kaya Kalipso. Het bleek te gaan om een vechtpartij tussen verschillenden personen waarbij een wapen, in dit geval een honkbalknuppel, werd gebruikt. Een 20-jarige man met initialen S.C.N. en een 15-jarige jongeman met initialen S.S.N. werden ter plekke aangehouden. Het onderzoek in de zaak loopt.

Aanrijding scooter

In de ochtenduren op zondag 2 januari, vond een aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Gilberto F. Croes. De bestuurder van de scooter verklaarde dat ze achter een auto richting Playa reed toen de auto plotseling linksaf sloeg, waardoor ze abrupt remde en viel. Een vriendin (die een verpleegster is) van de slachtoffer heeft haar opgehaald om haar naar het ziekenhuis te brengen.

Auto beland in mondi

Op zaterdag 1 januari, vond omstreeks 22.20 uur een aanrijding met een auto plaats op de kruising van de Kaya Industria en de Kaya Maximiliana Rosario. De bestuurder verklaarde dat hij niet door had dat hij op een kruispunt was gekomen en reed zo door de mondi in. Hij bleek sterk onder invloed van alcohol te zijn, werd aangehouden en kreeg een proces-verbaal voor het rijden onder invloed. Het betreft een 27-jarige man met initialen R.R.J. hij en zijn bijrijder waren allebei ongedeerd.

Overtreding Wet Identificatieplicht

Op zaterdag 1 januari kreeg de politiecentrale melding over en vechtpartij bij een bar aan de Kaya Korona. Bij aankomst van de patrouille was alleen één man aanwezig die betrokken was bij de vechtpartij. Toen hij werd gevorderd om zijn identiteitsbewijs te laten zien, weigerde hij dit. Doordat hij ook de bareigenaar lastigviel werd hij aangehouden voor openbare dronkenschap en voor overtreding van de Wet Identificatieplicht. Het betreft een 37-jarige man met initialen M.G.R.

Aanhouding openbare dronkenschap

Omstreeks 20:15 uur op zaterdag 1 januari werd een 37-jarige man met initialen M.H.A.M. aangehouden op de Kaya Seminole wegens openbare dronkenschap. Hij werd achter het stuur aangetroffen terwijl hij alcoholische drank nuttigde. Toe hij hierop werd aangesproken begon hij moeilijk te doe tegen de agenten en werd hij hierop aangehouden. Hij kreeg ook een rijverbod van 8 uur.

Aanhouding bedreiging met de dood

Op 1 januari werd in de late middaguren een 38-jarige man met initialen J.F.R.F. in Rincon aangehouden wegens bedreiging met de dood. De verdachte had twee personen waarvan één een kind is, met een mes bedreigd met de dood.

Brand aan de Kaya Amsterdam

Op 1 januari kreeg de politiecentrale omstreeks 17:20 uur melding over brand in de tuin van een woning aan de Kaya Amsterdam. In de tuin stond een graafmachine dicht in de buurt van de brand. De brandweer ging ter plekke en bluste de brand. Er raakte niemand gewond. Oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Beroving op klaarlichte dag

Omstreeks 17:00 uur op zaterdag 1 januari vond een beroving plaats op de Kaya Comanche waar onder andere de auto van de slachtoffer werd meegenomen. Na kort onderzoek werd een 20-jarige man met initialen C.D.A. aangehouden. De auto werd ook teruggevonden. Het inderzoek in deze zaak is gaande.

Aanhouding voor mishandeling

In de vroege middaguren op zaterdag 1 januari werd een 24-jarige man met initialen L.D.v.P. aan de Kaya Nikiboko Zuid aangehouden wegens mishandeling.

Waarschuwingsschoten in het Centrumgebied

Op zaterdag 1 januari kreeg de politiecentrale omstreeks 04:00 uur melding over een vechtpartij in het Centrumgbied. Toen de patrouille op de locatie aan kwam werd een zogenaamde ‘bombshell’ afgestoken en richting de politie auto gegooid en welke onder de politie auto afging. Daarnaast werd er nog meer vuurwerk gebruikt. De agenten voelden zich ernstig bedreigd en in levensgevaar. Enkele agenten hebben toen hun vuurwapen gebruikt om enkele waarschuwingsschoten te lossen. De ambulance kwam er plekke om een persoon, die gewond was geraakt tijdens de vechtpartij die had plaatsgevonden voordat de politie ter plaatse was, te assisteren. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Onderzoek in de zaak loopt.

Achtervolging met aanhouding

Omstreeks 03:00 uur op zaterdag 1 januari vond een korte achtervolging plaats vanaf de Hanchi Amboina nadat de bestuurder van een auto weigerde ta stoppen voor een controle. Op de Kaya Flor de Cuba werd de auto geblokkeerd waardoor de bestuurder uiteindelijk stopte. De bijrijder stapte uit en begon agressief gedrag te vertonen. Hierop werd hij aangehouden. Tijdens zijn aanhouding had hij hevige weerstand geboden. De 18-jarige man met initialen W.R.P. werd aangehouden wegens het geen gehoor geven aan een vordering van de politie en voor verzet met bedreiging. De bestuurder een 18-jarige man met initialen B.A.S. werd aangehouden wegens het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie.

Brand op verschillende locaties

Op zaterdag 1 januari, kreeg de politiecentrale in de nachtelijke uren verschillende meldingen over brand. In de Kaya Grandi waren dozen voor een winkel in brand welke overging naar de voordeur van de winkel. Bij aankomst van de patrouille hadden de winkeleigenaren zelf de brand geblust. In een knoek in de omgeving van Bario Mexico bleek een groot stuk mondi in brand te zijn. De brandweer bluste de brand. Op de kruising van de Kaya Andres A. Emerenciana en de Kaya Viol was een groot stuk mondi in brand. De brandweer kwam ter plekke en had de brand snel onder controle. Op de Kaya Pilon was brand geconstateerd binnen een woning. Bij aankomst van de brandweer viel de brand mee en werd het meteen geblust. Er raakte niemand gewond. Op de Kaya Caribe veroorzaakte vuurwerk die per ongeluk binnen het huis was afgegaan brand aan de gordijnen. De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand. Er waren geen gewonden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

