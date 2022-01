*NO A KONSULTÁ NOS!*

Sindikato DOEN no ta na alturá ni no a bai di akuerdo ku entrega di dianan di vakashon di karnaval! No a konsultá ku nos at all te pa nos por a bai di akuerdo ku esaki si òf nò! Nos lo reuní awe nochi interno ku nos direktiva i shopstewardnan pa trata e punto akí!