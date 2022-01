Tweede Kamer tijdelijk gesloten voor bezoekers

De coronamaatregelen in de Tweede Kamer worden verder aangescherpt. Zo worden er voorlopig alleen nog maar noodzakelijke plenaire debatten gevoerd en is de Kamer tijdelijk gesloten voor bezoekers. Deze en andere coronamaatregelen heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp aangekondigd in een brief aan de Kamerleden op woensdag 5 januari.

Op dinsdag 11 januari eindigt het kerstreces. Sinds zondag 19 december 2021 geldt er een lockdown. Dat heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de Tweede Kamer. De Kamervoorzitter schrijft in een brief aan de Leden over aanvullende maatregelen in het Kamergebouw na het reces. In de Kamer golden al verscherpte maatregelen zoals de 1,5 meter afstandsregel, in de publieke binnenruimtes ook de mondkapjesplicht en het uitsluitend digitaal aanbieden van petities.

Vergaderingen

Voorlopig worden uitsluitend noodzakelijke plenaire debatten gevoerd in de Kamer. Momenteel zijn er tot 18 januari al geen plenaire debatten gepland in de Kamer, dit in afwachting van het debat over de regeringsverklaring.

De Kamervoorzitter schrijft verder in haar brief: “De commissievoorzitters worden verzocht om zoveel mogelijk digitaal te werken waar dat in verband met openbaarheid is toegestaan (technische briefings, hoorzittingen, rondtafelgesprekken, gesprekken en procedurevergaderingen). Het dringende verzoek is om overige vergaderingen (commissiedebatten, wetgevings- en notaoverleggen) en activiteiten alleen fysiek te plannen indien deze gelet op actualiteit en urgentie strikt noodzakelijk zijn. Voor parlementaire onderzoekscommissies wordt een uitzondering gemaakt; de fysieke werkzaamheden van deze commissies gaan onverkort door.”

Bezoekers

Verder is de Tweede Kamer voorlopig gesloten voor bezoekers. De groepsbezoeken van scholieren via ProDemos waren al stopgezet. Ook voor bezoekers die op de publieke tribune een plenaire vergadering willen bijwonen is de Kamer tijdelijk gesloten.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype