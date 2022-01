Un aña nobo – e momento pa fiha meta i duna otro man

01/05/2022

“nos gobièrno ke sigui guia Boneiru su desaroyo”.

Diputado Hennyson Thielman ta deseá tur habitante di Boneiru un felis aña nobo yen di dicha i prosperidat. Ban kue e aña aki tene komo é momento pa realisá nos metanan i reflehá riba kon nos ta trata otro. Trahando huntu komo ún komunidat uní, nos ta hiba Boneiru padilanti.

Realisá metanan, ku un mente positivo

Mi ke kuminsá na desea tur habitante di Boneiru un felis aña nobo yená ku bendishon i prosperidat. Un aña nobo ta trese oportunidat nobo. Ta e momentu pa wak dilanti, fiha nos soñonan, i traha ku mas fervor i motivashon riba nos metanan.

Nos tin komo meta, pa sòru pa mas i mihó oportunidat pa tur siudadano, pa rekuperá for di e krísis ku un ekonomía salú i pa tin un gobernashon stabil ku bon servisio na pueblo.

Pa logra un meta, mester di dos ingrediente klave: Un mente positivo i bon kolaborashon ku otro. Tin un dicho ta bisa: “Si bo ke kore lihé bai bo so, pero si bo kier yega leu bai ku huntu ku otro.” Realisá ku nos tur mester di otro. Boneiru tin nesesidat pa tur habitante traha huntu, pa nos por yega leu i ta e isla ku nos tur por ta orguyoso di dje.

Un komunidat di hendenan amabel i di bon kondukta

Nos poblashon mester biba bon ku otro i uni forsa pa logra meta.

Tòg mi ta mira último tempu un divishon den nos komunidat. Ta uza media pa lansa atakenan personal, simplemente pasobra un persona kisas no ta pensa meskos ku nos. Mas i mas nos ta mira tambe atake riba hendenan ku a bin biba akí di otro kaminda i tambe di otro banda gruponan di afó ku no ta komprondé i respetá e deseonan di progreso ku e boneriano tin.

Boneiru ta un dushi isla kaminda hopi nashonalidat ta biba huntu. Klaro ku aki tambe tin hende ku no ta komportá nan mes nèchi. Den kaso asina, no mester generalisá ni aktua for di rabia. Atendé ku e kaso spesífiko. Ta bon pa ta krítiko, pero no por ta asina ku ta kritiká pa kibra hende. Ban duna bon ehèmpel i demonstrá e bon kondukta ku semper a distinguí nos komo hende. Laga nos ta un komunidat kaminda tur habitante ta sinti nan mes na kas i ta traha uní pa adelanto di nos isla.

Nos gobièrno ta konsiente sí di e preokupashon ku ta biba den nos komunidat. P’esey nos ta boga pa e desaroyo di Boneiru ta bon manehá, pa kuida nos outentisidat i kultura. Nos a tuma entre otro e desishon pa frena konstrukshon nobo pa turismo pa un temporada. Ku esaki nos ke enkurashá tambe mas konstrukshon di bibienda, pa bini mas kas pagabel pa nos komunidat. Den 2022, nos gobièrno ke sigui guia Boneiru su desaroyo den bon direkshon, pa mayan nos por mira bèk riba un adelanto ku ta benefisia nos komunidat i e habitante di Boneiru na promé lugá.

Mi ke enkurashá abo tambe pa tuma e oportunidat ku e aña nobo akí ta dunabo. Laga nos saka man yuda otro, hasi esfuerso pa huntu nos por realisá nos metanan i soñonan. Ban traha huntu pa konstruí e bida ku nos ta soña kuné. Ban biba un bida ku di bèrdat nos por ta orguyoso di dje i ku ta inspirá otronan tambe pa realisá nan metanan.

Huntu nos ta krea un dushi Boneiru pa nos tur. Ban laga esaki ta nos meta pa 2022 i tur aña despues.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype