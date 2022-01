Minister Rocco Tjon:

A HAYA PROME RONDLEIDING PA LOKE LO BAY BIRA E CENTRO DI CENTRALISACION DI DEPARTAMENTONAN DI HUSTICIA

ORANJESTAD – Recientemente, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon conhuntamente cu miembronan di su Ministerio y APFA a haya e prome “rondleiding” na e ex edificio di Codemsa situa na Cumana, pa loke lo bay bira un centro grandi caminda lo bay centralisa e departamanetonan di husticia.

Diahuebs mainta, Ministerio di Husticia y Asuntonan Social hunto cu APFA a haya un rondleiding na e ex edificio di Codemsa, pa e proyecto aki caminda lo bay centralisa diferente departamentonan di husticia pa loke ta nan alohamento, pues e edificio di ex Codemsa lo bira e luga. Segun Minister Tjon, e proyecto ta basta avansa, den e sentido cu tur e departamentonan concerni a duna di conoce kico ta nan necesidadnan y esaki conhuntamente cu APFA a wordo evalua, y como tal a haci un “indeling” di e espacio na e ex edificio di Codemsa. E proyecto aki ta ensera un parti legislativo, pues e producto di ley aki dentro di poco lo wordo presenta na parlamento di Aruba pa asina solicita nan aprobacion.

Danki na e proyecto aki, por deduci cu e cooperacion entre departamentonan lo bay ta uno mucho mas miho, mirando cu procesonan lo ta mas centralisa. Na mes momento tambe esaki lo percura cu gastonan en general di gobierno pa loke ta trata huur di edificio lo bay baha den e sentido cu ta bay consolida e diferente huurnan aki den un solo edificio. Actualmente a planifica pa ubica seis pa shete departamento na e edificio aki, sinembargo, esaki ta den deliberacion ainda, teniendo na cuenta cu e espacio cu tin disponibel ta uno enorme, pues kisas ainda por aloca mas departamentonan. Ademas di esey, ta mira tambe e logisticanan, entre otro e parti di parkeerplaats pa loke ta espacionan general cu por wordo comparti entre departamentonan. Locual tambe ta bon di e edificio aki ta cu tin diferente departamento di husticia cu ta rekeri di nan propio entrada, pues pa e parti di privacidad pa e clientenan cu lo bin akinan, e edificio aki ta ideal, mirando cu e ta brinda tur e facilidadnan ey tambe. Por ultimo e Mandatario a expresa cu e ta mira cu ta existi hopi oportunidad pa cu e proyecto aki di cual pais Aruba tin e beneficio di por dicidi kico ta e necesidadnan cu tin, di cual APFA lo cumpli cu e peticion aki.

