MINISTERIO PÚBLIKO KU AKSESO LIMITÁ PA PÚBLIKO TE UN PRÓKSIMO AVISO

Siguiendo e medidanan anunsiá dor di gobièrnu relashoná ku Covid-19, entrante djaluna 10 di yanüari 2022, departamentu di Paga bo But di Ministerio Públiko lo ta habrí di 7.30 ‘or di mainta te ku 1.30 ‘or di merdia non-stòp. Despues di 1.30 ‘or di merdia e departamentu lo ta será pa públiko. Ofisina di Paga bo But ta keda na Abraham Chumaceiro Boulevard 11 na Waaigat, pariba di Curoil. Bo por hasi pago di but online tambe riba nos kuenta number 23329801 di MCB. Kòrda menshoná number di sédula i OPV (But). Pa mas informashon nos ta alkansabel via Whatsapp: +59994342120 òf +59994342146. Sigui nos tambe via Facebook: @Paga bo but pa tur desaroyo.