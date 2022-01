Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER TA INVITA TRES REPRESENTANTE DI SINDICATONAN PA UN REUNION CU COMISION FINANCIERO PA DIALUNA 10 DI JANUARI

ORANJESTAD – Despues cu Prome Minister Evelyn Wever – Croes a contesta lidernan sindical SEPPA, SIMAR, SPA, SADA y FTA riba nan carta fecha 5 di januari, e siguiente dia (6 di januari) Premier Wever – Croes a ricibi un otro carta di lidernan sindical. Den e carta lidernan sindical ta propone na Gobierno pa laga e empleadonan cu nan ta representa traha menos dia pa luna, ekivalente na 12.6%.

Den su carta na lidernan sindical, Premier Wever – Croes ta remarca cu a tuma nota cu e lidernan sindical ta ripiti ponencianan expresa den nan carta di dia 5 di januari ultimo y ademas ta basando nan mes riba ponencianan incorecto.

Prome Minister ta aclaria cu e recortenan den sector publico y sector priva tabata exigencia di Hulanda pa Aruba por a haya sosten di likides, enfatisando cu esaki ta un punto cu Secretario di Estado Knops a declara na numeroso ocasion.

Un otro ponencia ta, cu Gobierno no ta cumpli cu publicacion di e informacion financiero di e recorte, esaki Prome Minster a enfatisa cu tampoco ta corecto. Gobierno a informa sindicato na varios ocasion, e informacion aki ta wordo publica cada kwartaal den e uitvoeringsrapportages, di cual recientemente Gobierno a manda copianan na sindicatonan. Ademas, pa motibo cu huridicamente e recorte no ta un sancion, no por ser considera como desproporcional, inaceptabel y inhusto, ya cu esakinan ta criteria pa huzga sancionnan, Prome Minister a splica.

Banda di esaki Prome Minister a expresa cu por saca e conclusion basa riba e carta fecha 6 januari cu e peticion di sindicatonan awor ta dispuesto pa laga e recorte di salario di 12.6% manera e ta y a cambio traha menos dia pa luna, ekivalente na 12.6%. Pa cual a contesta e lidernan sindical cu esaki ta un proposicion cu Gobierno di Aruba ta dispuesto pa considera.

Sinembargo, Prome Minister ta lamenta cu lidernan sindical no ta duna oido ainda na e invitacion di Gobierno pa apunta tres persona pa representa sindicatonan den e comision financiero pa yega na un punto en comun. Gobierno di Aruba ta sigui di opinion cu e diferente argumento y contra argumentonan mester wordo trata na mesa.

Concluyendo, Prome Minister un bes mas ta extende invitacion na tres representante di e sindicatonan pa un reunion cu e comision financiero y ta propone pa esaki tuma luga dialuna 10 di januari 2022 pa 3.00 pm.

Gobierno di Aruba ta keda pendiente pa un contesta positivo y confirmacion di parti di lidernan sindical.

