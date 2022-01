Minister Dangui Oduber

BOOSTER HOST TA BRINDA PROTECCION CONTRA DELTA Y OMICRON

ORANJESTAD – Diaranson Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber tabata den un conferencia di prensa caminda e la duna un actualisacion di henter e situacion di COVID-19 na Aruba. E mandatario a papia di e cantidadnan di caso cu tin, e cifranan di e hospitalisacion actual y e capasidad cu tin den cuido intensivo y e personal cu tin na nos hospital, a base di tur e puntonan aki e mandatario ta tuma e desicionnan mas responsabel posibel, teniendo cuenta entre e balansa cu tin entre salud y e economia semper segun e Minister Oduber.

Minister Oduber a señala cu apesar cu Aruba tin mas di 3 mil caso activo, tog e situacion na hospital ta bou di control. Tin un aumento si di e cantidad di admicion na hospital e ultimo dianan, pero si compara tempo di e variante Delta, awor e admicionnan ta bay mas slow. Segun estudio haci rond mundo, awor por conclui cu e variante omicron ta mucho mas contagioso cu e demas variantenan pero tambe e ta mustra di ta menos peligroso. Esaki ta duna nos un perspectiva mucho mas positivo pa locual ta e ola number 5 cu Aruba ta pasando aden.

Booster Shot

Actualmente tur persona cu ta riba e edad di 40 aña por haci uzo di e oportunidad pa tuma e “booster shot” por medio di un “walk in” di 8 or di mainta pa 3 or di atardi na Centro Libertador Betico Croes na Santa Cruz. Orario pa por acudi pa ricibi e Booster shot ta di 8 or di mainta pa 3 or di atardi non stop na Centro Libertador Betico Croes for di dialuna pa diabierna. Den weekend ta sera.

Manera por observa rond mundo e booster shot ta brinda proteccion extra contra Delta y e variante nobo Omicron, haciendo cu e efectonan ta menos severo pa e persona cu keda contagia cu e virus.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype