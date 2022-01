Notisia di polis di djárason 5 di yanüari te ku djabièrnè 7 di yanüari 2021/Politieberichten van woensdag 5 januari tot en met vrijdag 7 januari 2021

Notisia di polis di djárason 5 di yanüari te ku djabièrnè 7 di yanüari 2021

Outo na kandela

Alrededor di 9.30 or, di awe, djaweps 6 di yanüari, notifikashon di kandela a drenta na sentral di polis. Riba d krusada di Kaya Neerlandia i Kaya Jean B.F. Vitté tabatin un outo na kandela. E outo tabata stashoná den kura di un kas ku ta uza komo ofisina di un negoshi. Brantwer a paga e kandela i no tabatin herido. Kousa di e kandela no ta konosí na e momentunan aki i ta bou di investigashon.

Ladronisia di baiskel

Riba djaweps 6 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un baiskel kolo kòrá. E baiskel tabata stashoná na un restorant situá na Wilhelmina Plein. Entre 4.55 i 6.30 or di atardi deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Komunikado di JICN den kolaborashon ku KPCN:

Kandela na JICN

Alrededor di 6.15 or di atardi riba djaweps 6 di yanüari, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kandela na JICN. un detenido a sende kandela den kashòt kaminda e tabata será. Brantwer tabatin e kandela rápido bou di kòntròl i a pag’é. Ambulans a transportá e detenido konserní, bou di supervishon di trahadó di JICN, pa hospital pa kòntròl médiko. Algu mas despues un di dos alarma di kandela a zona na un otro departamentu pero esaki a resultá di ta alarma falsu. Ainda no ta konosí kon e detenido por a sende e kandela. Esaki mester sali na kla despues di un investigashon ku a andando. E detenido ta ileso i a regresá e mesun anochi na e instituto.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 5 januari tot en met vrijdag 7 januari 2021

Auto in brand

Omstreeks 21.30 uur op donderdag 6 januari, kreeg de politiecentrale melding van een auto in brand op het kruispunt van de Kaya Neerlandia en de Kaya Jean B.F. Vitté. De auto stond op het erf van een woning die als bedrijf wordt gebruikt. De brandweer bluste de brand. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Diefstal fiets

Op donderdag 6 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een rode fiets. De fiets stond bij een restaurant aan het Wilhelmina plein geparkeerd en is tussen 16:55 en 18:30 uur door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Bericht van JICN in samenwerking met KPCN:

Brand bij JICN

Omstreeks 18:15 uur op donderdag 6 januari kreeg de politiecentrale melding van brand bij JICN. Een gedetineerde brand veroorzaakt in de isoleercel waarin hij zat opgesloten. De brand was snel onder controle en geblust. De betreffende gedetineerde is voor medisch onderzoek, onder begeleiding van medewerkers van de JICN, per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond ging een tweede brandalarm af op een andere afdeling, dit bleek loos alarm te zijn. Er is nog niet bekend hoe de gedetineerde precies in staat is geweest om de brand te stichten, dit moet blijken uit het reeds opgestarte onderzoek. De gedetineerde is medisch in orde en is dezelfde teruggebracht naar de inrichting.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

