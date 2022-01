Minister Ursell Arends: Pa maneho di naturalesa lo traha di cerca cu organisacionnan ambiental

Varios organisacion ambiental a bini hunto pa un reunion cu Minister Ursell Arends kende ta encarga cu e cartera di Naturalesa. E organisacionnan riba nan mes ta haci lo maximo esfuerso pa proteha nos naturalesa y kier a trece nan preocupacionnan dilanti. E reunion a fungi como un kennismaking entre e organisacionnan y Bureau di Minister Arends pa yega na traha conhuntamente pa bienestar di Aruba su medio ambiente, flora y fauna.

E fundacionnan a presenta nan peticion pa gobierno tuma stap concreto pa adapta na cambio di clima y a propone varios recomendacion cu gobierno por implementa. Minister Arends ta nota cu nan experticio y cooperacion ta necesario pa trece cambio berdadero den con nos ta aprecia y maneha naturalesa. Tin varios trabou cu ya ta andando, y pa es motibo Minister Arends a segura e organisacionnan ambiental cu lo reuni tur luna pa hunto coordina y monitorea e progreso, pa salbaguardia nos medio ambiente y promove mas biodiversidad.

Minister Ursell Arends su escogencia pa e cartera di Naturalesa ta haci netamente pa stimula agricultura y proteha nos medio ambiente, asina so por duna debido atencion na e tema. Antes naturalesa tabata cay bou di infrastructura y a bai a costo di progreso economico sin proteccion. E calidad di bida di nos yiunan ta depende riba con nos por incorpora naturalesa den nos bida, y den maneho fiho di gobierno.

Minister Arends ya for di hopi tempo ta altanto cu rapport nan existente cu no ta pinta un storia bunita, y cu por consecuencianan potencialmente negativo pa nos turismo si no logra trece solucion a corto plaso. Ta un responsabilidad cu ta wordo tuma na serio, caminda ta activamente buscando pa concretisa soluccionnan. Den un temporada cu economia ta bou pression, y finansas publico no ta brinda e espacio mas pa ningun “quick fix”, e unico manera padilanti y crea oportunidad pa solucion ta door di traha hunto pa un solucion.

Pronto Minister Ursell Arends lo sigui elabora riba desaroyonan den entre otro Ramsar Gebieden, Marine Park, RWZI y Parkietenbos hunto cu maneho di desperdicio, sin lubida Serlimar y e pasonan cu ta wordo tuma pa rescata e compania y segura amplio maneho di desperdicio na Aruba.

