PARLAMENTARIO: Gilbert Doran

Durante e kaso wes a tuma nota ku algun siudadano, di kua un reportero, for di tres aña pasá a inisiá un proseso pa yega na un enkuesta sivíl. Pa por hasi esaki nan tabatin mester di tur informashon. E enkuesta sivíl lo mester konkluí ken ta esnan ku a probechá di e 33 mion.

Wes a komprondé tambe durante e kaso ku na diferente okashon èks minister di ekonomia Steve Martina a splika ku si no duna InselAir e 33 mion, e kompania lo bati bankarota i e konsekuensianan lo ta tres bia mas tantu ku e 33 mion debí na falta di konektividat aéreo. Martina nunka no a kuantifiká e pèrdidá di tres bia 33 mion. Pues nunka e no a splika kon el a yega na e konklushon ei.