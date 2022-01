GOBIERNO TA DUNA SINDICATO ULTIMATUM:

Sindicato ta interesa den informacion financiero di Gobierno?

Den un carta fecha 8 di januari 2022, Minister President Evelyn Wever-Croes a contesta e ultimo carta di sindicato, dunando sindicatonan un ultimatum, considerando cu e corespondencia di cartanan cada dia, no ta yudando pa yega na ningun solucion. E actitud di sindicatonan tin henter comunidad confundi. Prome tabata mustra cu nan realmente kier yega na un solucion, pero e ultimo siman aki mas bien ta mustra cu ta un guera riba papel nan kier hiba, sin cu esaki ta yuda un empleado publico.

Den su carta na lidernan sindical di SEPPA, SADA, SPA, SIMAR y FTA, Minister President a cuminsa cu aclarea e pakico Gobierno a propone pa forma un comision financiero di representantenan di Gobierno y Sindicato. Esaki a bin a raiz di e hecho cu sindicatonan a declara di no tin confiansa den e informacion financiero cu gobierno a presenta na sindicatonan. Mirando cu a cuminsa un discusion publico riba interpretacion di e cifranan financiero, y pa trece claridad den esaki cu tur transparencia, Gobierno di Aruba a bin cu e proposicion aki.

“Mi ta constata cu tur esfuerso di Gobierno pa duna e transparencia aki tabata en vano, y cu Sindicatonan cueste loque cueste no kier participa na e reunionnan financiero aki pa yega na un posicion conhunto pa negocia cu Hulanda. Si e conclusion aki ta corecto, esey ta indica cu Sindicatonan no tin desconfiansa (mas) den e cifranan financiero presenta pa Gobierno, e ora Gobierno no mester sigui insisti pa e comision financiero”, segun Minister President.

Pa e motibo aki, a pidi por escrito di sindicatonan SEPPA, SADA, SPA, SIMAR y FTA e confirmacion cu nan no tin necesidad mas di haya informacion financiero y cu no tin duda mas den e cifranan financiero presenta pa Gobierno.

Gobierno a pone un ultimatum pa esaki: prome cu 12’or di merdia di dialuna 10 di januari 2022. A base di e reaccion, Gobierno lo evalua si ta cancela e reunion di 3’or pm cu e expertonan financiero y sindicatonan.

