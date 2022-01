Citro Curacao Zondagmorgen, 06:45 uur, ik hoor een SMS toontje.

Zondagmorgen, 06:45 uur, ik hoor een SMS toontje. Het is heel verleidelijk om straks pas te kijken en mijzelf nog even om te draaien. Ach, ik ben toch wakker, mijn ogen schieten over de tekst; zeiljacht, net voorbij Klein Curaçao, problemen met het roer en elektronica. Ik meld mij beschikbaar, prop een broodje in mijn mond en ga naar ons boothuis. De rest van dit verhaal? Kijk naar de foto’s!