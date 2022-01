Domeinbeheer ta sera pa públiko di 10 te ku 14 d yanüari 2021.

Willemstad – Domenbeheer ta informá ku e siman benidero, di djauna 10 te ku djabièrnè 14 yanüari, e servisio lo ta sera pa públiko. Pues no ta risibí kliente. Lo atendé kliente solamente via telefon na number 0800-1919 (grátis pa numbernan lokal di UTS/Flow i Digicel) òf via di email info.domeinbeheer@gobiernu.cw. Tambe por bishitá e website http://www.domeinbeheer.cw pa kualke informashon.

E servisio ta keda habri si pa kliente por entrega dokumento.

Domeinbeheer ta pidi su diskulpa pa kuake inkumbinensia ku esaki ta trese kuné, i lo bolbe informá kon lo habri bèk pa risibí kliente

