Orea ta pa tende. Pisas (MFK) i Ruggenaath (PAR) su oreanan ta duru. Nos ta nan!

TPK a alertá adelantá, pero tòg ta kometé e mes un erornan.

Partido Trabou pa Kòrsou TPK durante kambio di aña a sinta trankil laga kambio di aña tuma lugá. Manera TPK a bisa anteriormente, TPK ta keda e “watchdog” rondó di e asuntu di bakunashon. Mes un skèrpi ku TPK tabata ku gabinete Ruggenaath, mes un skèrpi TPK ta keda ku gabinete Pisas, paso gobernantenan orgániko di TPK ta kana riba 1 liña.

Awe nos ta den loke a wòrdu yamá “Time Out”. Pa Trabou pa Kòrsou TPK e “Time Out” aki ta unu inesesario. Pa motibu ku riba 29 di novèmber 2021 a prolongá e lei di emergensia pa di 4 biaha, di kual ta di 2 biaha bou di gabinete Pisas. Riba 29 di novèmber 2021 TPK a splika Minister Presidente den sala di parlamento, pa stòp ku e asuntu di dividí pueblo i diskriminashon kontra esnan ku no a bakuná, pero pa laga tèst tur hende na eventonan di riesgo haltu i abou. Tambe a pidi Minister Presidente pa drenta areglo ku e instanshanan ku ta hasi tèst pa yega na un miho preis, paso asina por garantisá ku e hende no por kontagiá otro na eventonan. Asta nos a korda Minister Presidente ku Ministerio Públiko a purba habri su wowo ku un komunikado, pero Minister Presidente su orenan ta duru.

Huntu ku esaki TPK a pidi pa tèst tur hende na aeropuerto i haf mesora i no sigui ku e asuntu di 3 dia. Tambe TPK a bisa pa no laga digitalisashson (QR code) disidí riba siensia (tèst). TPK a splika riba 29 novèmber 2021 ku tur hende, bakuná òf no bakuná, ta pega ku e viro i kontagiá otro. Tur esakinan ta grabá den parlamento. Minister Presidente ku su tim di krisis no a skucha. Nan orea ta duru.

E “time out” aki ta pa e tim di krisis mes bai reflekshoná riba e loke, pa kabesura, orea duru i egoista nan a hinka e pueblo aden. “Time Out” ta propio rekonosementu ku tim di krisis a faya. Paso den e kaso aki nan por a evit’e.

Kòrsou sigur sigur tin algun polítiko hopi hipókrita i ku kier sa ku e pueblo aki ta kèns. Esaki ta konta pa parlamentario Giselle McWilliam.

Riba 3 di mart 2020 parlamentario Rennox Calmes, lider di Trabou pa Kòrsou TPK, a bini ku un moshon den parlamento pa introdusí preis máksimo pa tur produkto ku por resultá awor i den futuro pa kombatí ‘coronavirus’. E dia ei MAN I PAR i Giselle McWilliam ku tabata minister di ekonomia a vota kontra. Frakshon di MAN a yama Giselle McWilliam na telefòn pa puntr’e kiko nan hasi i ela bisa nan frakshon di MAN pa vota kontra. Prueba di ‘rubberstem’. E komo minister di ekonomia tabata tin den su poder pa implementá preis máksimo i e no a hasi’e. Awe mi ta tende parlamentario McWilliam ta grita den prensa pa introdusí preis máksimo pa ‘zelftest’. E dia aki Ana Maria Pauletta tambe a vota kontra. Sr. Pisas a vota pro. McWilliam tin hopi kurashi i ta burla di pueblo su inteligensia. E aktitut aki ta un bon ehèmpel di un gobernante NO orgániko.

Ta basta ku uza militar kontra su pueblo i hasinan vrijwillig politie.

Trabou pa Kòrsou TPK ketu bai ta tuma nota di presensia militar riba kaya di Korsou pa e parti di kòntròl. Asta Minister Presidente a bisa di lo a bai buska yudansa di marine. TPK a kere ku e lema ta bisa: ‘Nos no ta nan’. Te ahinda akshon ta demostrá ku: ‘Nos ta nan’. Kon por ta posibel ku ta uza militar kontra su mes pueblo. Tabatin tormenta tropikal ‘Thomas’ na 2010 i no a uza militar, tabatin warwarú den e barrio di Gribaltar, no a uza militar. Kon awor ta uza militar pa kontrolá i dominá un pueblo. E militar su kosnan ta regla? E militar ta pidi dokumento di vehíkulo pa kontrolá, e ta “bevoegd” pa skirbi un but di tráfiko? E tin mag di pidi e dokumentunan aki. Ta tene “roadblock” mitar di 10 di anochi siendo ku toke de keda ta 10or. Ta kon e siudadano ta hasi yega su kas na tempu. Ta kos pa loko nos ta hasiendo den e pais aki. Stop di habuzá di e militarnan i hinka nan tambe den un posishon no komodo. Lei ta duna posibilidat pa hasi nan ‘vrijwillige politie’. Manda nan un opleiding i laga nan traha bou di e posibilidat aki. E ora ei nos ta riba e bon kaminda.

Unda tim di MEO ta awor ku nan mester mustra kara? TPK a kere ta pueblo su burt.

Resientemente a lèk diferente informashon di entre otro banko Maduro MCB, èks-loteria Sure Lottery, FLOW i algun kompania mas di siguridat, ku ta obligá trahadónan bakuná òf bin traha maske nan ta positivo. E gobiernu aki di, ta pueblo su burt. Sr.Cornelis a mane disparse. Tim di MEO tin e outoridat pa drenta tur e empresanan aki i kontrolá e kasonan aki, pero parse ku awor tur hende a bira “dochi warapa”. E Minister di Ekonomia aktual ta bini di Polis, pues TPK ta duda ku e tin miedu di enfrentá niun di e empresanan aki. Si e no laga hasi’e, lo ta paso partido Nashonal lo no ke pe hasi’e. Riba 1 di yanüari 2022 gobièrnu a publiká un dekreto ministerial ku ta permití tèstmentu propio. Den e dokumentu aki na artíkulo 2 insiso 5 ta pone bon klá ku e kompanianan por kumpra tèst propio na granèl pa ku nan trahadonan, pero ku nan no mag di kobra e trahadonan pa esaki. Pero si MEO no ta kontrolá, tantu bal. TPK ke mira tim di MEO bai hasi e kòntròlnan, paso ta pueblo su burt. Tog??

E desishon di sierto di e kompanianan aki TPK ta bisa públikamente pa no bin papia mes tokante fleksibilisashon di merkado laboral, paso den un pandemia TPK a mira ku tin basta komersiante habuzador. Boso ta habuzador. Pone mama i tata di famia lomba kontra muraya pa nan pan di kada dia, mientras boso ta violá nos leinan. Tabatin un kaso den korte di kua wes a bisa bon klá ku no por kita hende for di trabou pa motibu ku nan no a bakuná, paso esaki ta kontra di nos leinan. Wes a bai di akuerdo ku e persona no por traha mas, debí ku e relashon di trabou entre e doño i trahadó a daña. Esaki ta nifiká ku tur e trahadonan ku keda sin bakuná, nan relashon di trabou ta bai daña? Hopi komersiante a uza e kaso den korte aki pa manipulá i hasi manera ku nan por kita hende for di trabou debí ku nan no a bakuná. TPK ta tene su kurason paso nos tin miedu pa kosnan piho ku lo por ta na kaminda relashoná ku e abuzu aki. E generashon di awendia ta konosí pa vengansa.

TPK no ta para grita den oposishon i hasi polítika barata. Pa kada krítika TPK ta trese su solushon mesora. Paso nos si, no ta nan. Nos ta gobernantenan orgániko.

