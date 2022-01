Promé grupo ku a keda rekluta na Sandals ta biaha pa entrenamentu den eksterior

Willemstad- Ayera djaluna Minister di Ministerio di desaroyo Sosial, Labor & Bienestar, Sra. Ruthmilda Larmonie-Cecilia, a

para ketu riba e echo ku Kòrsou a habri di dos siman di 2022 ku un bon notisia. Despues ku Sandals a rekluta 500 kandidato, e

promé grupo a sali ayera pa Jamaica pa risibí entrenamentu speshal. Minister di Ministerio di desaroyo Sosial, Labor &

Bienestar, Sra. Ruthmilda Larmonie-Cecilia ta kontentu ku 500 yu di tera lo forma parti di e famia di Sandals i ta deseá tur

kandidato éksito, enfatisando pa tur kandidato gara e oportunidat aki i saka mas tantu posibel for di e oportunidat ku tantu

Sandals i su universidat ta brinda.

Paso manera e outor Waitley a bisa “Success is almost totally dependent upon drive and persistence. The extra energy required

to make another effort or try another approach is the secret of winning.”

Kandidatonan i pueblo di Kòrsou pabien, esaki ta e promé di e hopi mas kupo di trabounan ku lo bini pa pueblo di Kòrsou.

