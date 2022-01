Op donderdag 6 januari hebben mevrouw Ingenie Dammers (Voorzitter Children’s museum Curacao) en mevrouw Bagira (Kunstenares van de zeefdruk) de eerste Superhero-zeefdruk “Ingenious future” aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Op dit moment is het kindermuseum bezig met een superhero actie. Bij deze actie ondersteunen de superheroes de missie en visie van het kindermuseum waarbij het vooral belangrijk is dat het museum toegankelijk blijft voor alle kinderen. Mevrouw Bagira heeft de zeefdruk speciaal voor het kindermuseum ontworpen.