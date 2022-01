pregunta di Parlamentario Fergino Brownbill na Prome Minister sr. Gilmar Pisas ku tópiko; Registrashon i reportahe di dato di personanan infektá ku COVID-19

Willemstad, 10 di yanüari 2022

Presidente di Parlamento di Kòrsou Señora C. America-Francisca

Wilhelminaplein # 4

PRESENTE

Señora America-Francisca,

Pa medio di e karta aki, hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di órden di

Parlamento, mi kier pidi bo persona pa dirigí e karta athunto na Minister di asuntunan general, señor Gilmar Pisas.

Danki pa e koperashon.

Atentamente,

Fergino Brownbill Parlamentario pa frakshon di MFK

Wilhelminaplein 4 Willemstad Curaçao

Parliament of Curaçao Parlamento de Curazao Staten van Curaçao

Minister di Asuntunan General

Señor Gilmar Pisas

PRESENTE

Kòrsou, 10 di yanüari 2022

Tópiko: Registrashon i reportahe di dato di personanan infektá ku

COVID-19

Apresiabel señor Minister,

Frakshon di MFK a tuma nota ku for di komienso di e Pandemia aki ku gobiernu

di Kòrsou diariamente ta saka un plachi kaminda ta duna diferente sifranan

relashon ku e Pandemia, manera entre otro e kantidat di persona ku riba e dia

konserní a wòrdu kontagiá, pero tambe e kantidat di persona ku a rekuperá di e

vírus.

E sifranan aki ta lanta sierto preokupashon serka pueblo di Kòrsou, lokual a

pone ku mi persona a hasi un análisis di e sifranan publiká entre 14 di desèmber

pa 6 di yanüari, kual ta un periodo di 2 siman. Den e tabla aki por haña un bista

di e preokupashon ku ta biba serka pueblo di Kòrsou.

Segun informashon suministrá pa e Tim di Krísis, pero tambe pa instansianan

internashonal e periodo di rekuperashon di un persona ta 10 dia despues ku a

detektá e vírus i ya e persona aki no por kontagiá otro personanan.

Den e tabla athunto nos ta mira ku tur dia tin diskrepansia den e repòrte, esaki

entre e kantidat ku a rekuperá versus e kantidat di persona ku 10 dia promé a

wòrdu reportá di ta kontagiá ku e vírus.

Nos por mira ku tin un averahe pa dia di 52 persona ku no ta wòrdu reportá ku

nan a kura den 10 dia. E sifra di e kantidat di persona ku ta kontagiá ta hopi

importante pa e maneho ku mester ser hiba pa loke ta trata medidanan pa para e

kontagio i p’esei ta imperativo pa e atministrashon di e sifranan aki, ta kuadra i

ku no por tin diskrepansia entre e sifra di kontagio i esun di rekuperashon.

Pa e motibunan ariba menshoná i hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di

órden di Parlamento di Kòrsou, nos kier a hasi Promé Minister Gilmar Pisas e

siguiente preguntanan;

1. Minister por splika ta dikon tin diskrepansia entre e sifra di kontagio i esun di

rekuperashon?

2. Minister ta konsiente ku pa hiba un bon maneho i tuma e desishonnan pa ku

medida korekto, ta imperativo pa e sifranan aki wòrdu bon atministrá?

Parliament of Curaçao Parlamento de Curazao Staten van Curaçao

3. Si despues di 10 dia e persona no ta un rísiko mas pa sigui plama e vírus ta dikon

mester mantené e persona riba e lista komo un persona ku tin e vírus ainda?

4. Kiko Minister ta bai hasi pa korigí e omishon aki i presentá na pueblo sifranan

ku no ta krea duda serka pueblo i ku lo yuda mas mihó den e maneho pa ku

medidanan ku mester ser tuma?

Mirando e situashon di urgensia ku Kòrsou ta pasando, ta importante pa Minister

kontesta e preguntanan aki mas pronto posibel.

Atentamente

Fergino Brownbill Parlamentario pa frakshon di MFK

Wilhelminaplein 4 Willemstad Curaçao

Fecha Kasonan Positivo Fecha Kantidat di kasonan ku a rekupera despues di 10 dia Diferensia

14-Dec-21 21 24-Dec-21 21 0

15-Dec-21 41 25-Dec-21 31 10

16-Dec-21 37 26-Dec-21 29 8

17-Dec-21 28 27-Dec-21 18 10

18-Dec-21 27 28-Dec-21 51 -24

19-Dec-21 23 29-Dec-21 74 -51

20-Dec-21 39 30-Dec-21 122 -83

21-Dec-21 95 31-Dec-21 149 -54

22-Dec-21 181 1-Jan-22 184 -3

23-Dec-21 217 2-Jan-22 195 22

24-Dec-21 323 3-Jan-22 201 122

25-Dec-21 263 4-Jan-22 222 41

26-Dec-21 165 5-Jan-22 91 74

27-Dec-21 198 6-Jan-22 234 -36

28-Dec-21 399 7-Jan-22 122 277

29-Dec-21 555 8-Jan-22 203 352

30-Dec-21 511 9-Jan-22 273 238

Total 2612 1947 903

Kantidat di

Persona Hospitalisa 19

Saldo 884

Average pa dia di persona ku no ta raporta ku nan a rekupera 5

