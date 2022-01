Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

SINDICATONAN NO TA DISPUESTO PA FORMA PARTI DI E COMISION FINANCIERO

Gobierno ta considera pa reuni cu sindicatonan cu si a expresa interes pa reuni

“E aña aki, e punto di salida di Gobierno ta pa por paga salario complete di empleadonan publico y semi-publico”

ORANJESTAD – Dialuna 10 di januari mester a tuma luga un reunion di e comision financiero riba e tema di recorte di salario. Gobierno di Aruba a extende e invitacion aki siman pasa na SEPPA, SPA, SADA, FTA y SIMAR, pa un reunion cu e comision financiero mirando cu constantemente sindicatonan ta referi cu nan no tin confiansa den e cifranan di Gobierno y cu nan no ta haya informacion. Sindicatonan a confirma cu nan no ta dispuesto pa forma parti di e comision financiero pa haya tur informacion, y pa fiha un posicion conhunto, na beneficio di e empleado publico, pa sigui negocia cu Hulanda.

Prome Minister ta lamenta cu e sindicatonan, den un carta manda dialuna, a indica cu nan no ta dispuesto pa forma parti di e reunion di comision financiero. Prome Minister ta sali for di e punto di bista cu ta hopi importante prome cu inicia cu negociacionnan, pa tur esnan envolvi, tin e mesun informacion y pa di eynan sigui negocia padilanti.

Basa riba e decision di sindicatonan pa no forma parti di e comision financiero, Gobierno di Aruba ta evalua pa continua cu e deliberacionnan financiero, cu e otro sindicatonan cu si a mustra interes. E intencion di e comision ta pa yega na un ‘standpunt’ conhunto, pa bay den negociacion cu Secretario di Estado nobo encarga cu asuntonan di Reino, sra. Alexandra Van Huffelen, Prome Minister a splica.

Mientras tanto, Gobierno ta contestando e cartanan di sindicato. Den nan carta di 5 di januari 2022, sindicatonan ta propone pa traha dos dia menos entrante 1 di februari 2022 pa asina compensa pa e parti di recorte di salario. Den su carta manda pa sindicatonan dia 5 di januari, Premier Wever – Croes a splica cua ta e posicion di Gobierno y a enfatisa cu sindicatonan ta na altura cu unilateralmente ningun empleado no por cambia su condicionnan y palabracionnan di trabou manera defini den su posicion huridico, sin consecuencia pa e empleado, sea ta den sector publico of sector priva.

Sinembargo Gobierno a indica na e sindicatonan cu Gobierno ta dispuesto pa considera e peticion di sindicatonan pa e empleadonan cu nan ta representa, traha menos dia ekivalenta na e 12,6%.

Den transcurso di dianan venidero, Gobierno di Aruba lo prepara e carta den cual lo papia di e proposicion aki, y splica su consecuencianan y e impacto cu e lo tin. Pa asina continua cu esfuersonan pa yega na acuerdo cu otro.

“Mi ta lamenta e posicion di sindicatonan SEPPA, SPA, SADA, SIMAR y FTA cu no kier dialoga. Consecuentemente ta sigui cu esunnan cu si kier sinta na mesa. Proximamente lo bay drenta den negociacion cu e Secretario di Estado nobo y p’esey ta importante pa tin un punto di salida. Pa e aña aki, e punto di salida di Gobierno ta, cu ora cu Aruba no ta depende di sosten di likidez mas, pa por paga salario di empleadonan publico y semi-publico completo. Y esaki ta e lucha cu nos lo sigui”, Premier Wever – Croes a termina bisando.

