Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Den su ultimo carta manda pa sindicatonan,

PROME MINISTER A COREGI ALGUN PONENCIA ERONEO DI SINDICATONAN

“Recorte di salario no ta un inhusticia sino un decision cu a contribui pa empleadonan por a sigui ricibi pago durante lockdown y durante e pandemia”

Den su carta di dia 10 di januari na lidernan sindical di SEPPA, SIMAR, SPA, SADA y FTA, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a coregi algun ponencia eroneo den e ultimo cartanan di sindicatonan dirigi na Gobierno.

Den e carta di sindicatonan fecha 7 di januari ultimo sindicatonan ta skirbi cu “Gobierno ta dispuesto awor pa acepta loke e sindicatonan a stipula, esta cu pa entrante 1 februari 2022 ta cuminsa reduci e oranan di trabou como solucion pa e falta di compensacion pa e entrega di desde mei 2020.”

Sinembargo, Prome Minister ta enfatisa, locual cu el a bisa den su carta fecha 6 di januari ultimo, ta cu “por conclui cu e peticion di sindicatonan awor ta pa laga e recorte di salario di 12.6% manera e ta, y a cambio traha menos dia pa luna, ekivalente na 12.6%. Esaki ta un proposicion cu Gobierno di Aruba ta dispuesto pa considera”.

‘Dispuesto pa considera’ ta fundamentalmente diferente cu ‘dispuesto pa acepta locual ta wordo stipula’. Gobierno NO a indica cu e ta dispuesto pa acepta sin mas locual sindicatonan a stipula, y p’esey a invita sindicatonan pa dialogo. Sinembargo, sindicatonan no ta dispuesto pa dialoga.

Ademas, den su carta di 10 di januari, Prome Minister a recorda e sindicatonan cu Gobierno ainda ta pendiente di decision den Conseho di Minister di Reino pa cu su peticion pa reduci e recorte di 12.6%. Esaki ta un realidad y condicion importante cu mester tene cuenta cu ne. E decision aki mester cay prome, pa Gobierno y sindicatonan tin claridad riba e posibel siguiente pasonan.

Prome Minister a splica cu relaciona cu esaki, mester tene cuenta cu algun factor importante ora di introduci reduccion di oranan di trabou, manera e gastonan adicional pa e doño di trabou pa motibo di e.o. perdida di produccion, e relacion cu e werktijdenregelingnan vigente den Gobierno, especialmente pa e continudiensten, y e hecho cu p.e. gran parti di e maestro(a)nan di scol no ta cay bou di Gobierno, pero bou di fundacionnan manera SKOA, SPCOA y SVOA. Huridicamente Gobierno no por dicidi sin mas cu nan trahadonan ta bay traha menos.

Den e carta di sindicatonan fecha 7 di januari ultimo sindicatonan ta bisa: ‘E trahamento di dos dia menos pa luna ta pa cuminsa na limita un inhusticia cu ta na vigor desde mei 2020 contra di e trahadonan y tambe pa cuminsa recobra nan entrega, pues retro-activo cuminsando for di mei 2020″. Riba e ponencia aki di sindicatonan, Premier Wever-Croes ta remarca cu Gobierno a splica na varios ocasion caba kico a conduci na e recorte di salario.

“Aki sigur no por papia di inhusticia. Mas bien ta un decision cu a contribui pa empleadonan por a sigui ricibi pago durante lockdown y durante e pandemia. Pa loke ta e parti retro-activo, Gobierno a expresa na mas cu un ocasion cu e punto aki no ta realistico y pues no por wordo considera”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

