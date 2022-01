Stichting Johannes Bosco LANDHUIS BRAKKEPUT ARIBA WORDT ATELIER VAN KUNSTENARES AVANTIA DAMBERG

Stichting Johannes Bosco en kunstenares Avantia Damberg hebben de handen ineen geslagen. Het landhuis Brakkeput Ariba, eigendom van de stichting, gaat in elk geval het komende jaar dienen als atelierruimte voor de kunstenares die onder meer bekend is van muurschilderingen, postzegelontwerpen en de ‘Colourful Steps’ in Otrabanda.

“Ik woon niet ver van het landhuis, loop er bijna dagelijks langs en ben er al jaren verliefd op,” aldus Damberg. “Het landgoed en het landhuis heten eigenlijk ‘Nooitgedacht’ en dat is precies hoe ik me voel: altijd gehoopt maar nooit gedacht dat ik er mijn atelier van zou mogen maken.”

Volgens David Serphos, interim-directeur van Stichting Johannes Bosco, is het landhuis al jaren in onbruik sinds de verhuizing van de Maris Stella SBO in 2012. Veel leerlingen kregen op het landgoed les in horeca, toerisme en uiterlijke verzorging. De bijgebouwen werden later gesloopt, maar het hoofdgebouw bleef staan. Voorheen bevond zich op hetzelfde terrein de Jan Ruimers LTS, vernoemd naar één van de ‘Broeders van Brakkeput’ (officieel: het gezelschap Kruisvaarders van Sint Jan) die vanaf 1937 op Brakkeput Ariba praktische opleidingen verzorgden en er het jongensinternaat leidden.

David Serphos: “We zijn blij dat we voor de komende tijd het landhuis weer een passende bestemming kunnen geven. Liefde voor de locatie en respect voor de historie van die bijzondere plek gaan met Avantia hand in hand.”