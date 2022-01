Notisia di polis di djaluna 10 di yanüari te ku djárason 12 di yanüari 2022/Politieberichten van maandag 10 januari tot en met woensdag 12 januari 2022

Notisia di polis di djaluna 10 di yanüari te ku djárason 12 di yanüari 2022

Outo ta bòltu na Rincon

Alrededor di 7.30 or di mainta riba djárason 12 di yanüari un outo a bòltu nèt na entrada di Rincon. E shofùr a deklará ku el a pèrdè kòntròl dor di kua e outo a bòltu. Na promé instante brantwer tambe a akudí na e sitio komo ku posiblemente tabatin un di e okupantenan pega den e outo, pero esaki no tabata e kaso. A transportá ámbos okupante den dos ambulans pa hospital pa tratamentu médiko.

Outo hòrta

Riba djamars 11 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un bus koló blanku di marka Mercedes, numerá B-9850. Entre 10.55 or di mainta i 12 or di mèrdia deskonosínan a bai ku e bus. E bus tabata stashoná na un kas situá na Kaminda Gurubu. Ta investigando e kaso.

Hòmber detené

Alrededor di 7.45 or di anochi riba djaluna 10 di yanüari a drenta notifikashon tokante un hòmber ku tabata hasi fèrfelu na un establesimentu di hóreka situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Polis a duna e hòmber di inisial A.d.W. di 52 aña, òrdu tres biaha pa bandoná e sitio. E no a duna oido na esaki. A detené pa no duna oido na òrdu di polis, pa resistensia kontra di su detenshon, pa insultá ámtenar den funshon, pa menasa i pa buracheria públiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 10 januari tot en met woensdag 12 januari 2022

Auto over de kop in Rincon

Omstreeks 07.30 uur op woensdag 12 januari ging een auto over de kop net wanneer je Rincon binnen rijdt. De bestuurder verklaarde dat hij de macht over het stuur verloor waardoor de auto over de kop was gegaan. In eerste instantie werd de brandweer erbij gehaald omdat men dacht dat er een inzittende vastzat, maar dat bleek niet het geval te zijn. De twee inzittenden zijn allebei door twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling.

Auto gestolen

Op dinsdag 11 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een witte bus van het merk Mercedes met kenteken B-9850. Tussen 10:55 uur en 12:00 uur hebben onbekende de bus meegenomen. De bus stond bij een woning aan de Kaminda Gurubu geparkeerd. De zaak wordt onderzocht.

Man aangehouden

Omstreeks 19.45 uur op maandag 10 januari werd melding gemaakt over een man die bij een horecagelegenheid aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot vervelend aan het doen was. De 52-jarige man met initialen A.d.W. werd ter plekke drie maal door de agenten gevorderd om de locatie te verlaten. Hier gaf hij geen gehoor aan. Hij werd aangehouden voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie, voor het zich verzetten tegen zijn aanhouding, voor het beledigen van een ambtenaar in functie, voor bedreiging en voor openbare dronkenschap.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype