CIBC FIRSTCARIBBEAN KU BISTA RIBA SALÚ DI KLIENTE I EMPLEADONAN TA MODIFIKÁ SERVISIO NA KLIENTE DEN BANKO

Willemstad 12 di Yanuari 2022– Entrante 13 di Yanüari próksimo tin adaptashon den orario ku CIBC FirstCaribbean su kahanan ta habrí. E kahanan lo ta habri di 8’or di mainta pa 12’or di merdia. E banko ta enkurashá klientenan pa hasi uso di e banko su tèler outomátiko, esta ABM nan, Mobile App i Online banking pa servisionan bankario pero klientenan di CIBC FirstCaribbean por keda konta ku e mesun servisio na midí.

CIBC FirstCaribbean ta enkurashá klientenan pa hasi uso mas tantu posibel di su tèler outomátiko, esta ABM nan, Mobile App i online banking, kaminda por:

Lanta i despositá sèn;

Chèk kuenta;

Wak transakshon i statement di banko;

Paga resibunan;

Transferí sèn entre kuenta propio i pa otro hende;

Vigilá uso di tarheta di krédito.

Den kaso ku tòg e kliente mester bin banko, e orarionan ku banko ta habrí ta di 8’or di mainta pa 5’or di atardi. Ta pidi tur kliente pa drenta den kontakto ku Banko òf nan Ehekutivo di Kuenta promé ku bishitá banko.

Tene kuenta ku medidanan di prekoushon relatá na COVID-19, manera mantenshon di distansha sosial i bisti tapaboka ora ta bishitá banko. E medidanan aki ta importante pa pa protehé tantu klientenan i tambe empleadonan di banko.

CIBC FirstCaribbean ta gradisí su klientenan pa e kompreshon demonstrá.

CIBC FIRSTCARIBBEAN MODIFIES OPENING HOURS WITH THE HEALTH OF ITS CLIENTS’ AND STAFF IN MIND

Willemstad January 12, 2022 – As of January 13th, CIBC FirstCaribbean will operate with adjusted opening hours as the Teller area will be open from 8:00 AM to 12:00 PM.

The bank encourages its clients to use its ABM’s, the Mobile App and Online Banking services. Clients of CIBC FirstCaribbean, however, can continue to count on the same tailor-made services the bank offers.

CIBC FirstCaribbean encourages all clients to, as much as possible, make use of the ABM’s, Mobile App and Online Banking to:

Withdraw and deposit money;

Check account balances;

View transactions and account statements;

Pay bills;

Transfer money between own accounts and those of others;

Track your credit card purchases

The bank will be open for clients that still need to visit the bank between 8:00 AM and 5:00 PM. Clients are requested to contact the Bank or their Relationship Manager before visiting the branch and to abide by all COVID-19 related precautions, such as maintaining social distancing and wearing a face mask. These measures are important to protect clients and bank employees.

CIBC FirstCaribbean thanks its clients for their understanding.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype