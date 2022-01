NCTVI & INTERPOL Aruba ta informa:

E LUCHA CONTRA CRIMEN TA CUMINSA NA NOS FRONTERA; PROYECTO “INTERPOL AT THE BORDER” A DUNA SU FRUTONAN

ORANJESTAD – Pa percura cu INTERPOL por persigui criminalnan y nan pasonan rond di mundo, e ta importante pa mantene un relacion fuerte cu e diferente departamentonan di husticia y demas gruponan di interes, pa e parti di comparti informacion valioso y dialoga riba experticio den maneho di frontera. Control di frontera usando basenan di data di INTERPOL ta duna informacion den tempo real, permitiendo asina e detencion di e criminalnan na momento di control. Paisnan cu ta haci uso di e basenan di data aki di INTERPOL, tambe por usa e informacion aki pa examina nan basenan di data nacional.

Iniciando den luna di November 2021, e sistema di maneho di frontera na Aruba a ser conecta cu e base di data nominal di INTERPOL, cu ta inclui “INTERPOL Red Notice”. Esaki ta un solicitud pa e departamentonan di husticia mundialmente pa localisa y provisionalmente detene e persona den cuestion, pendiente su extradicion of cualkier otro accion legal cu mester tuma luga. E tipo di solicitud di “INTERPOL Red Notice” ta wordo publica na e solicitud di e pais cu ta miembro y mester cumpli cu tur e rekisitonan di e constitucion y reglamentonan di INTERPOL. Esaki kiermen cu e “Red Notice” no ta un orden internacional di detencion. Adicionalmente, no ta solamente e intercepcion di hende ta importante, pero tin cu duna importancia tambe na documentonan y paspoortnan cu ta perdi, cu den man di criminalnan internacional y teroristanan ta di balor inmenso. Nan ta haci uso di esakinan pa por traspasa fronternan sin wordo detecta.

Den mannan robes, bo paspoort por ta un arma poderoso! Den diferente atakenan terorista durante e ultimo decadanan, e criminalnan a biaha internacionalmente usando paspoortnan falsifica y invalido pa sconde nan identidad. Un paspoort horta y/of perdi por causa cu;

Un fugitivo por scapa di husticia

Teroristanan internacional por biaha for di zona di conflicto

Rednan di traficacion humano por medio di transportacion entre frontera di e victimanan

Den caso di a perde bo paspoort y nan use pa biaha, bo semper lo por bira victima di “identity theft”, unda cu bo paspoort lo por wordo usa pa actonan criminal, como por ehempel, habri un cuenta bancario y usa esaki den e proceso di labamento di placa.

INTERPOL Aruba a lansa e proyecto “INTERPOL at the border” dia 1 di November 2021, unda a conecta Aruba cu e base di data nominal di INTERPOL Internacional y e “ SLTD Database” asina conectando cu nos base di data nacional di maneho di frontera.

Den e mision di e lucha pa combati crimen entre frontera, por bisa cu a logra haya rond di 30 diferente “hit” durante e prome dos luna di proyecto “INTERPOL at the border”. E obhetivo principal di NCTVI ta pa mantene nos fronteranan sigur, por medio di introduccion di tecnologianan nobo como tambe facilitando e cooperacion entre e diferente agenciana cu ta forma parti di nos departementonan di husticia.

Den e grafico, por mira e diferente “hit” cu a haya durante e ultimo dos luna, y kico nan ta.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype