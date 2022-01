Algun regla importante pa cu test di COVID-19 na Hospitaal

Oranjestad, 12 di Januari 2022 – Aruba: Pa cu e ultimo dianan aki nos casonan di Covid-19 a subi drasticamente. Esaki ta trece cune cu por lo menos 1000 pa 1500 Covid test ta wordo hasi na hospitaal.

Cada un di e testnan aki tin su costo cune y bo testnan por keda sali positivo pa basta tempo despues cu bo recupera di Covid-19 sin cu bo ta infeccioso. Cu esaki nos kier conscientisa tur esnan cu a test positivo pa Covid-19, pa no keda ripiti test te ora cu esaki sali negativo. Pa mes es motibonan aki tambe nos kier concientisa donjonan di trabow y skolnan cu no ta e intencion pa exigi esnan cu a recupera recien di Covid-19, un test negativo pa por bin skol of trabow bek.

Si bo a caba di recupera di Covid-19, no ta e intencion pa bo test mas pa bo trabao of pa scol. Mester sigui e protocol di DVG, cu ta . Es decir cu si despues di 5 dia cu bo tabata den isolacion y no ta sinti nada mas bo por bay traha of bay scol bek. Si acaso despues di 5 dia ta sigui malo, ta meld esaki via e link cu bo ta ricibi den e mail di DVG.

Si bo ta den cuarentena bo mag di hasi un self-test despues di 5 dia, pero esaki no mester. Si bo no tin sintoma despues di 5 dia bo por bai traha bek. Si bo trabao of scol ta rekeri un PCR test esaki lo NO lo ser cubri door di AZV. Bo por hasi e test aki na un laboratorio priva riba bo mesun gasto.

Covid test ta importante pero nos mester hasie conscientemente. E proceso cu esaki ta hiba cune ta keda intenso y tur cos mester wordo hasi cu hopi cuatela y precision pa cu e resultadonan.

Sea consciente y keda tene distancia social den lugarnan cu hopi hhende, bisti bo tapa boca y tin bo sanitzer cubo y laba bo mananan bon pa asina hunto nos por atrobe baha e cantidad di casonan positivo pa dia.

Si bo persona ta sinti malo cu sintomanan respiratorio , y bo persona ainda no a test positief pa Covid-19 den e ultimo 30 dianan, por fabor isola bo mes y hasi un test. Pa bo hanja un cita pa hasi e test bo por contact bo dokter di cas of yama 280-0101 pa solicita un code of por hasi esaki via https://covid19test.healthapp.aw. Cu e code aki bo por traha un citae via bo aruba health app.

Pa cualkier informacion por yama 522-4200 of 280-0101 pa preguntanan encuanto covid-19.

