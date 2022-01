Minister Rocco Tjon:

A RICIBI RECORIDO Y PRESENTACION DI STICHTING CASA CUNA Y PROGRESO

ORANJESTAD – Diahuebs mainta, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon a ricibi un recorido na Stichting Casa Cuna y Progreso (SCCP). Tambe a haya un presentacion amplio for di Directora, Sra. Renate van Dongen y e “raad van bestuur” caminda a splica kico ta e necesidadnan pero tambe e deseonan di SCCP pa asina nan por sigui desaroya y brinda un miho servicio.

Durante e presentacion aki, a splica no solamente nan tareanan pero tambe e necesidadnan cu nan tin. Analisando e situacion actual, un punto positivo ta cu tin suficiente capacidad pa muchanan cu lo mester wordo ubica na SCCP, cual por ta a base boluntario of obligatorio, pues e ta depende. Manera ta conoci, e siman aki a haya un recorido na Directie Voogdijraad caminda nan tambe a señala e necesidad pa percura cu casa cuna ta bon pero tambe Imeldahof, pues esey lo ta e siguiente bishita.

Ademas di esey a toca tambe e aspecto financiero cu ta keda un reto y di parti di Ministerio di Husticia y Asuntonan Social lo mester wak con ta bay acapara esaki.

Adicionalmente, a presenta un otro proyecto bunita cual ta e “tienermoedershuis” di cual a keda anuncia cu esaki tambe lo bay wordo amplia. Aworaki tin capacidad pa cuater mama wordo ubica akinan hunto cu nan yiu, y esaki lo bay wordo amplia, y lo bay expande pa tin capacidad pa por ocupa dies mama. E ta satisfactorio pa wak e trabou grandi cu e organisacion aki y su leidstersnan ta haci, cual sigur ta algo di aplaudi. E ta di remarca cu ora bo papia cu ful e cadena di fundacionnan y departamentonan cu ta traha riba e aspectonan social, tur tin e mesun meta na final di dia, cual ta percura pa nos muchanan por ta “safe” y tambe e aspecto di violencia, no solamente for di e cuadro social pero for di cuadro di husticia tambe. Semper e prioridad lo ta pa combati tur cos cu tin di haber cu violencia, particularmente ora ta trata nos muchanan.

Por ultimo, segun e Mandatario, e punto cu mas a hala su atencion ta e pasion cu cada un di e personanan tin, cu ta traha den e diferente departamentonan como tambe funcionnan cu ta resorta bou di Ministerio di Asuntonan Social. A instala un comision na Ministerio di Husticia y Asuntonan Social cu ta consisti di expertonan financiero cu lo bay yuda e fundacionnan pa proyecta e parti presupuestario mucho mas miho, pa asina por haci mucho mas cu e recursonan limita cu tin.

