Gobièrnu ta hasiendo uso di pandemia pa hustifiká ku e ta bai aseptá Coho

Ta purba hunga víktima

Trabou Pa Kòrsou TPK a bin ta tuma nota ku nos pais dia pa dia ta bayendo mas atras. Hopi negoshi ta sera i trahadonan ta pèrdè nan trabou. Hopi hende a bandoná pais i bai biba na otro pais. Mientras ku hopi asombro pueblo por a tuma nota kon nos Minister Presidente a bin ta bisa ku pais ta stabilisando finansieramente i ku pais no ta bai tin mester di e sostén finansierio for di Hulanda.

Minister Presidente ta basa su mes riba e echo ku a kobra hopi impuesto, pero tambe riba pronóstiko di CFT ku a indiká ku Kòrsou su ekonomia lo konosé un kresementu di 2% pa e aña aki. E echonan i e pronóstiko aki ta zona kontradiktorio. Tambe Minister Presidente ta keda menshona den kasi tur entrevista ku lo no por tuma mas sostén finansiero for di Hulanda. E palabranan aki di Minister Presidente ta duna un sintimentu di ta purba hunga viktima pa hustifiká dikon e mester aseptá Coho. Mas ahinda mirando kon gobernashon aktual no ta mustra di tin un struktura ni un bon maneho deliñá pa ku futuro di Kòrsou.

Ta bon pa Minister Presidente informá su mes bon, pa motibu ku konforme artíkulo 73 di manifesto di Nashonnan Uní, Hulanda tin e deber di yuda tur pais den Reino sin buta kondishonnan ku ta mishi ku outodeterminashon di e paisnan aki. Tambe Kòrsou su areglo di estado, artíkulo 2 insiso b, ta regla ku Kòrsou ta obligá na kumpli ku Nashonnan Uní. Pues Mnister Presidente no tin niun pakiko di kobardia i mustra inkapasidat pa aseptá Coho, kual ta un ‘Rijkswet’ ku lo kaba di masakrá i perhudiká nos dushi pais Kòrsou pa semper. Nashonnan Uní t’e solushon.

