Rapport Carmabi

Mal uzo di e contenido di rapport Carmabi por causa daño enorme na nos industria di turismo

Minister Arends den un reunion cu board di AHATA dialuna ultimo a mustra durante su presentacion di e rapport di Carmabi cu e no tin problema pa comparti e rapport. Loke e minister no por compronde si ta cu tin gruponan y politiconan cu kier uza e rapport den un contexto maligno y ta nan ta insisti di duna esaki un interpretacion falso. Cu un contexto robez nan kier ataca e ministerio nobo di naturalesa, pero no ta pensa cu loke mas nan ta bai logra ta causa daño na nos industria hotelero, na nos economia y na tur habitante di nos isla.

Minister Arends a presenta na AHATA cu ya tin solucionnan na caminda. Expertonan riba e tereno a wordo scucha y financiamento tambe lo keda cla den corto plazo. Minister a indica di lo keda traha den partnership cu e.o. AHATA y otro instancianan pa hunto atende e problematica di desperdicio en general. Esaki tanto pa desperdicio likido y desperdicio solido.

Na esnan cu ta insisti na uza e raport di Carmabi pa causa daño na imagen di e lama y beachnan di Aruba, minister Arends ta manda e recordatorio cu no ta solamente su ministerio di naturalesa nan ta agredi. Nan ta genera un polemica innecesario.

E panico cu nan kier causa ta trece riesgo pa tur esnan cu ta traha directamente den turismo y tur otro cu ta depende di un economia sano. Un apelacion ta bai na tur hende, un invitacion sincero pa nan stop di ta parti di e problema y pa nan join esnan cu ta trahando riba e solucion.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype