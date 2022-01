Nieuwe coronamaatregelen: bezoek Tweede Kamer nog niet mogelijk

De versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet op 14 januari heeft aangekondigd, hebben voor de Tweede Kamer tot gevolg dat de fysieke (parlementaire) activiteiten niet langer tot een minimum hoeven te worden beperkt. Het verzoek aan Kamercommissies blijft wel om hun activiteiten zoveel mogelijk digitaal te houden. Fysiek bezoeken van de Tweede Kamer blijft vooralsnog niet mogelijk. Debatten zijn online te volgen.

Dit schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp, namens het Presidium, aan de Kamerleden. “Het parlementaire werk is, ondanks de lockdown die de afgelopen weken van kracht was, zo veel mogelijk doorgegaan. Nu er sprake is van een aantal versoepelingen, vervalt de noodzaak om fysieke (parlementaire) activiteiten tot een minimum te beperken. Dit neemt niet weg dat het verzoek aan Kamercommissies blijft om zoveel mogelijk digitaal te werken waar dat in verband met openbaarheid is toegestaan”, aldus de Kamervoorzitter.

Publieke toegang

Er zijn geen wijzigingen in de toegang voor publiek; rondleidingen zijn vooralsnog alleen digitaal mogelijk. Mensen die in de Kamer werken, mogen alleen noodzakelijke bezoekers ontvangen, maximaal vier per dag. Het dringende advies aan medewerkers van de Tweede Kamer om thuis te werken, blijft van kracht. Het mondkapjesadvies in de gedeelten van het gebouw die niet voor publiek toegankelijk zijn, wordt aangescherpt.

