KOMUNIKADO DI PRENSA 024 /2022

16 yanüari 2022

Resultado kontrol Tim Multi disiplinario .

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

E Tim Multi disiplinario formá pa K.P.C. i Inspekshon di M.E.O. tabata aktivo atrobe den e

anochi di 15 di yanüari 2022 pa mardugá di 16 di yanüari 2022.

A kontrolá 15 establesimentu, mientras a duna 6 propietario atvertensia. Tambe a repartí

tres (3) but pa personal ku ta sirbi ku no tabatin tapaboka bistí i un (1) but pa violashon di e

orario di sera.

Diferente di e atvertensianan tabata pa violashon di orario di sera.

E kontrolnan a konsentrá riba Caracasbaaiweg, Janthiel, Bapor Kibrá, Rooseveltweg,

Cubaweg i Schottegatweg.

E kontrolnan aki lo kontinuá.

