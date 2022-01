Kaso di hinkamentu na Abbenbroek

Djaluna mainta tabata tin un kaso di hinkamentu kaminda un dama (30) di Kòrsou a bin pèrdè su bida.

Su ex pareha (33) a hink’e i despues a bula for di viaduct di Hartelkruis riba A15 kaminda el a kai net dilanti un vehikulo i a resultá grave heridá. El a keda transportá pa hospital.

Bisiñanan a deklará ku tabata tin un pleitu promé ku e hinkamentu. Un yu di 6 aña tabata testigu di tur loke a pasa ku su mama.

Paramedikonan a yuda reanimá e viktima pero no por a skapa su bida. E dama a fayesé na e sitio.

Pas na su alma. Forsa na famianan.

