Gouverneur van Curaçao Gisteren heeft de Gouverneur van Curaçao in een videoconferentie nader kennis gemaakt met de nieuwe staatssecretaris voor Koninrijksrelaties, Alexandra van Huffelen.

Gisteren heeft de Gouverneur van Curaçao in een videoconferentie nader kennis gemaakt met de nieuwe staatssecretaris voor Koninrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. Eerder hadden zij, na de beëdiging van de staatssecretaris door de Koning, elkaar al kort telefonisch gesproken. Tijdens de videoconferentie heeft de Gouverneur de staatssecretaris geïnformeerd over de achtergronden van enkele actuele ontwikkelingen in Curaçao en over de stand van zaken bij de samenwerking tussen Curaçao en Nederland. Beiden zien uit naar een ontmoeting op Curaçao, die voor begin februari wordt voorzien.”