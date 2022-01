HOMBER TA HASI MENASA FUERTE KONTRA POLIS

Riba medionan sosial ta sali video kaminda homber ta ekspresa su frustrashon i pidi pa mata polis ku a dal homber wanta durante su detenshon. Esaki ta in akseptabel pesei Kuerpo Polisial Korsou a hasi un petishon na Kuerpo Polisial Hulandes pa manda buska e kompai aki pa e duna su deklarashon pa tur loke el bisa den su video riba medionan sosial. Kuerpo Polisial no ta tolera ni akspeta nigun klase di menasa kontra un of mas di su miembronan.

Internamente Kuerpo Polisial a manda un karta pa tur su miembronan dunando su sosten na tur miembronan . E kontenido di e karta ta spesifikamente pa miembronan di kuerpo pesei e kontenido a wordu di blur.

