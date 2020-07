CMC ta prepará kuerpo di bombero kon pa anda ku fuentenan radioaktivo durante un emergensia / CMC leidt brandweerlieden op in stralingsbescherming tijdens een noodsituatie

CMC ta prepará kuerpo di bombero kon pa anda ku fuentenan radioaktivo

durante un emergensia

Willemstad, 23 di yüli 2020 – Entrante djaweps 23 di yüli, e departamentu di radioterapia di Curaçao Medical

Center lo guia un programa kaminda nan lo train Kuerpo di Bombero di Kòrsou pa 5 dia den e area di

protekshon i seguridat relashoná ku fuentenan radioaktivo na hòspital. Kòrsou ta e úniko pais den region

ku ta ofresé un training di e nivel aki pa kapasitá personal di emergensia éksterno den kon nan por anda

ku fuentenan radioaktivo na momentu ku tin un emergensia na hòspital. Esaki lo tuma lugá 23, 24, 27, 28 i

29 di yüli di 2.30pm te ku 6.30pm. Tuma nota ku entrada Ost di e edifisio di hòspital lo ta será e dianan aki

na e orario indiká. CMC ta sigurá komunidat ku no tin motibu pa preokupá ora mira trùk di bombero, debí

ku ta trata solamente di un ehersisio.

CMC ta utilisá materialnan radioaktivo i aparatonan ku ta produsí radiashon pa tratamentu kontra di

kanser i mester sigurá ku tur persona envolví ta kapasitá den kaso di un emergensia. E Físiko Klíniko di

CMC, Omar Luis Arias Curatolo, a diseñá un programa di training hopi detayá pa e personal di emergensia,

den e kaso aki kuerpo di bombero. Esaki ta pa sigurá ku nan tin un komprendementu klaro di e peligernan

i riesgonan spesífiko ora ta trata ku emergensia radiológiko i kon ta aktua den un situashon di emergensia

i ku instalashonnan spesífiko.

E tipo di emergensia aki no ta algu komun òf frekuente, pero ta rekerí a lo ménos un nivel básiko di

edukashon riba protekshon radiológiko. Durante e entrenamentu aki, lo stimulá atributonan personal di

kada persona di e tim di emergensia. Esaki ta inkluí habilidat di komunikashon, liderazgo i abilidat analítiko

i pa por realisá vários tarea pareu. Ademas lo tèst e abilidat di por traha bou di stress intenso. Lo organisá

un senario kompleto pafó di hospital ku e tim di emergensia i tambe e trùknan di bombero pa e training ta

mas realístiko ku ta posibel. No preokupá ora mira e trùknan di bombero na hòspital e dianan indiká, pa

motibu ku ta solamente un training pa por garantisá nos seguridat i e seguridat di nos pashèntnan.

CMC leidt brandweerlieden op in stralingsbescherming tijdens een noodsituatie

Willemstad, 23 juli 2020 – Vanaf donderdag 23 juli zal de Radiotherapie afdeling van het Curaçao Medisch

Centrum een 5-daagse intensief trainingsprogramma voor de brandweer leiden, met betrekking tot

stralingsbescherming en veiligheid in het ziekenhuis. Curaçao Medical Center is het enige ziekenhuis in de

regio dat een training op dit niveau biedt waarbij externe hulpdiensten voorbereid worden om te kunnen

gaan met radioactieve bronnen tijdens een noodsituatie. De training vindt plaats op 23, 24, 27, 28 en 29 juli

tussen 14.30 en 18.30 uur aan de oostkant van het ziekenhuis. Houdt er rekening mee dat de oostelijke

ingang van het gebouw op die dagen gedurende het aangegeven tijdstip gesloten zal zijn. Men kan via de

parkeergarage of via de westelijke ingang het gebouw betreden. CMC verzekert het publiek dat men zich

geen zorgen hoeft te maken bij het zien van brandweerwagens, omdat het een training betreft.

CMC gebruikt radioactieve materialen en apparaten die straling produceren bij het uitvoeren van

kankerbehandelingen en moet ervoor zorgdragen dat alle betrokkenen adequaat getraind worden in geval

van nood. De klinische fysicus van CMC, Omar Luis Arias Curatolo, heeft een zeer gedetailleerd

trainingsprogramma ontworpen voor de hulpdiensten, in dit geval de brandweerlieden. Dit, om hen voor

te bereiden op- en bewust te maken van de specifieke gevaren en risico’s die radiologie gerelateerde

noodsituaties met zich meebrengen en hoe ze behoren te reageren wanneer ze zich in de omgeving van

specifieke installaties bevinden op het moment dat een noodsituatie zich voordoet.

CMC ta train kuerpo di bombero den protekshon i seguridat relashoná ku fuentenan radioaktivo. – 23 di yuli 2020 – 2

Dit soort noodsituaties zijn niet doorsnee en komen niet vaak voor, maar toch is een basisopleiding over

stralingsbescherming vereist. Tijdens de training wordt ook geoefend aan de hand van de persoonlijke

eigenschappen van het personeel van verschillende teams. Onder anderen communicatieve vaardigheden,

leiderschap en analytische vaardigheden, multitasking-vaardigheden en het vermogen om onder intense

stress te kunnen werken. In het ziekenhuis wordt een compleet scenario opgevoerd met de hulpdiensten

en brandweerwagens om de training zo echt mogelijk te doen voorkomen. CMC onderstreept dat het

publiek zich niet ongerust hoeft te maken wanneer men de komende week brandweerwagens bij CMC ziet

staan. Het gaat om een training die plaats vindt met als doel om onze veiligheid en die van onze patiënten

te waarborgen.