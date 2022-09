Partido MEP:

TIN PREOCUPACION PA E DESAROYONAN CU TA ATACHA INTEGRIDAD DI PARLAMENTO

Parlamento ta e organo di mas halto di un pais. Por lo tanto ta importante pa tin un Parlamento integro pa haci su trabou di controla un Gobierno debidamente. Sinembargo, como ciudadanonan di Aruba, ta un berguensa pa nos pais, cu den Parlamento tin sospechosonan di corupcion cu ta atacha integridad di Parlamento. Manera conoci, na inicio di Aña Parlamentario, señor Benny Sevinger a huramenta como Parlamentario, algo cu a trece comosion den comunidad. Y awo, aparentemente tin un di dos sospechoso den Parlamento, señora Marisol Lopez-Tromp kende recientemente a pasa 7 ora na Landsrecherche cu su abogado bebiendo un kop’i koffie. Na su salida, e Parlamentario a wordo acerca pa medionan di comunicacion na unda ni na su medio di comunicacion preferi e por a bisa cu e no ta sospechoso pa loke cu tur hende por saca e conclusion.

Esaki sigur, manera cu Lider di MEP señora Evelyn Wever-Croes tambe a expresa durante e reunion publico den Parlamento na comienso di siman, ta un desaroyo hopi preocupante. Y mester tuma accion inmediatamente pa e desaroyonan aki no sigui. Lo ta bon pa Parlamento bin cu un ley di integridad pa Parlamentarionan tambe manera cu ya caba tin pa Ministernan cu ta indica cu si un minister bira sospechoso, e tin cu baha inmediatamente.

Ta lamenta cu Parlamento di Aruba cu a bin ta haci e maximo esfuerso pa mustra seriedad y responsabilidad, aworaki tin dos sospechoso aparentemente sospecha di corupcion cu tereno y/of abuso di posicion relaciona cu e tema di tereno. Den casonan asina, lo a spera di ambos parlamentario pa tuma honor na nan mes y tuma retiro mientras investigacion ta andando. Pero Partido MEP ta consciente cu e parlamentarionan aki no sa mes kico e palabra honor kiermen y pa nan actonan ‘bochornoso’, nan ta pone berguensa riba henter Parlamento di Aruba.

Lamentablemente, corupcion no ta facil pa combati, pero nos ta mira cu Gabinete Wever-Croes ta keda lucha contra corupcion. Pero ta importante pa como ciudadanonan, nos no sostene corupcion sin importa si e persona cu a comete corupcion ta famia, amigo of cualkier persona cercano. Cada ken mester para responsabel pa nan actonan. Brasa corupcion, ta haci bo mesun of mas culpabel cu esun cu a comete e acto di corupcion.

Pero, tambe tin un otro caso cu ta atacha integridad di Parlamento. Ta trata di un Parlamentario di oposicion cu no por drenta Merca, pero cu ainda no ta splica pueblo e motibo pa esaki. Pero cu recientemente a photoshop documento pa prueba cu e por drenta Merca y pa colmo a haci un eror riba fecha y a publica esaki. Esaki sigur ta mustra mas ainda e falta di integridad di e Parlamentario. Esaki ta un otro berguensa pa Parlamento di Aruba.

Ta importante pa comunidad sa cu un di e reglanan di Parlamento ta, cu como Parlamentario sospechoso, bo no por representa Aruba ningun caminda. Un persona cu ta riba ‘blacklist’ of sospechoso di actonan corupto, no por representa ningun comision di Parlamento. P’esey ta sumamente importante pa Parlamento di Aruba mustra respet na comunidad mescos cu Gobierno di Aruba ta haciendo a traves di leynan y manehonan (Bureau Integriteit Aruba y Corporate Governance).