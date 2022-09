Notisia di polis di djaluna 5 di sèptèmber te ku djárason 7 di sèptèmber 2022/Politieberichten van maandag 5 september tot en met woensdag 7 september 2022

Notisia di polis di djaluna 5 di sèptèmber te ku djárason 7 di sèptèmber 2022

Detenshon pa maltrato

Riba djamars 6 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial I.M.L. di 43 aña di edat na Kaminda Lagun en konekshon ku maltrato ku un arma. E sospechoso a kòrta un dama ku un kuchú na su man. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre outo i skuter

Riba djaluna 5 di sèptèmber alrededor di 11.15 or di anochi un aksidente entre un outo I un skuter a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. E skuter tabata koriendo di Playa riba Kaya Nikiboko Sùit. E outo kier a kita bai na su man robes riba Kaya Monseigneur Nieuwindt i no a mira e skuter ku tabata biniendo. Shofùr di e outo a purba desviá pa e skuter. Shofùr di e skuter a drenta pániko i a kai for di e skuter. Personal di ambulans a asistí shofùr di e skuter na e sitio mes i e no mester a bai hospital. Mas aleu dokumentu di ámbos partido tabata na òrdu.

Aksidente entre outo i baiskel

Den oranan di atardi riba djaluna 5 di sèptèmber un aksidente entre un outo i un baiskel riba Kaya Neerlandia. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata koriendo den direkshon nort riba Kaya Korona. E baiskel ku diripiente a kita na su man robes tabata kore dilanti di e outo. E outo a purba desviá, pero esaki tabata en bano i a dal e siklista. Ambulans a transportá e siklista pa hospital pa tratamentu médiko.

Kiebro den kas

Riba djaluna 5 di sèptèmber a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya dr. J.G. Hernandez. Deskonosínan a kibra lòk di e porta di dilanti pa a drenta i a bai ku entre otro un televishon pretu di marka Osko i un telefòn selular blanku di marka Honor. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 5 september tot en met woensdag 7 september 2022

Aanhouding mishandeling

Op dinsdag 6 september werd een 43-jarige man met initialen I.M.L. op de Kaminda Lagun aangehouden wegens mishandeling met een wapen. De verdachte had een vrouw met een mes aan haar hand gesneden. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussen auto en scooter

Op maandag 5 september vond omstreeks 23:15 uur een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. De scooter reed richting Playa op de Kaya Nikiboko Zuid. De auto wilde op de T-kruising van de Kaya Monseignieur Nieuwindt links afslaan en zag hierbij de aankomende scooter niet. De bestuurder van de auto probeerde af te wijken. De bestuurder van de scooter raakte in paniek en viel van de scooter. Het ambulance personeel heeft de bestuurder van de scooter ter plekke behandeld en ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Verder waren de documenten van beide partijen in orde.

Aanrijding tussen auto en fiets

In de middaguren op maandag 5 september vond een aanrijding tussen een auto en een fiets plaats op de Kaya Neerlandia. De bestuurder van de auto verklaarde dat zij in noordelijke richting op de Kaya Korona reed. Voor de auto reed een fietser die linksaf wilde afslaan. De auto probeerde af te wijken, maar reed de fietser aan. De fietser werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Inbraak woning

Op maandag 5 september werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Dr. J.G. Hernandez. Onbekenden hebben het slot van de voordeur vernield om binnen te komen en hebben een zwarte televisie van het merk Oska en een witte mobiele telefoon van het merk Honor meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.