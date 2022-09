Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Discurso di Prome Minister na e Congreso Nacional social laboral:

TRAHANDO HUNTO NOS LO LOGRA CREA UN FUTURO CU UN SECTOR LABORAL VIBRANTE Y SISTEMA DI SIGURIDAD SOCIAL SOLIDO

Diaranson 7 di september mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna inicio na e evento importante cu ta e Congreso Nacional social laboral. E congreso lo ta di tres dia di dialogo durante cua diferente organisacion, instituto y/ of persona ta bin hunto pa restructura y diseña e futuro di nos pais. Cada un talves cu diferente interes y punto di bista. Un aspecto cu ta esencial pa asina yega na un vision colectivo pa locual ta e reformanan necesario pa reforsa nos pais. Prome Minister den su discurso, a enfatisa cu trahando hunto nos lo logra crea un futuro cu un sector laboral vibrante y sistema di siguridad social solido

“No por ignora cu Aruba, mescos cu demas pais rond di mundo, tin un periodo pisa tras di lomba y poco poco ta trahando pa recupera di esaki. E pandemia di COVID-19 cu a sacudi nos pais te na fundeshi, a pone un peso grandi riba nos hendenan. Un peso enorme riba relacionnan cu a haci cu tin biaha nos a haya nos liña recta contra di otro. Na otro banda, e pandemia tambe a enfatisa y reconfirma e resiliencia y creatividad enorme di nos hendenan. Di sector publico te cu sector priva. Cada un di nos a lora manga pa sigui bay dilanti. E habilidad di nos hendenan pa lora manga y colabora pa surpasa retonan nos dilanti, ta locual ta duna mi pleno confiansa den e evento aki.

E pandemia di COVID-19 tambe ta simbolisa un realidad nobo pa pais Aruba. E realidad cu Gobierno no mester a percura solamente di sector publico y esnan mas vulnerable, pero un realidad cu Gobierno mester a saca un man y yuda sector priva tambe. Un realidad unda cu pa Aruba, pa por a haci esaki, mester a ricibi prestamo di likides. Y pa por a haya esaki mester a acorda cu Hulanda un asina yama Landspakket. E Landspakket ta un pakete di reforma consistiendo di 8 tema y mas di 63+ accion. Parti di e accionan aki ta reforma e sector laboral di nos pais y creacion di un sistema di siguridad social cu por carga esaki. No obstante cu e reformanan aki den cierto sentido ta parti di e landspakket, Aruba mes ta carga su vision pa locual ta transforma su sector laboral y sistema di siguidad social. Y ta aki ta unda cu cada un di boso akinan presente tin un papel crucial, esencial y cardinal pa eherce. Ta na nos pa traha na e futuro di nos pais!

Awe nos lo trata recomendacionnan pa loke ta e reforma di nos sistema di siguridad social, diahuebs lo trata esunnan di sector laboral. Temanan relevante y no facil pa trata. Diabierna nos ta bin hunto pa explora den ki forma por traha na un vision colectivo pa nos pais. Esaki bou di guia di entre otro señor Anselmo Pontilius y señor Peter Donker van Heel cu desde inicio ta convivi cu nos.

E presentacionnan aki ta proposicionnan, no tin nada definitivo. E intencion di e encuentronan aki ta pa nos yega na proposicionnan conhunto pa bira definitivo.

Ainda Aruba ta den e efectonan di Covid. Nos no a ni recupera completo y nos a haya nos den e efectonan di e guera di Ukraina, cu a causa inflacion halto na tur parti di mundo. Pero nos ta recuperando. Nos a mira tambe cu prijs di gasolin a cuminsa baha. Tarifa di impuestonan riba salario y riba pensioen lo baha. Pensioen di biehes lo aumenta.

Nos ta wak tambe cu desempleo a cuminsa baha y cu mas di 1800 mama y tata di famia a haya trabou den sector priva di aña pasa pa awor. Nos ta recuperando.

Pero nos a propone nos mes, pa no solamente recupera na unda nos tabata prome cu Covid. No. Nos a propone nos mes pa nos sali di e crisis mundial aki, miho cu nos tabata prome cu Covid. Nos no kier solamente bounce back pero tambe bounce forward. Y pa esey nos ta aki awe. Pasobra nos sa cu nos sistema laboral y nos sistema di siguridad social pa 36 aña cu nos ta trahando riba dje, nos no a logra mehore. Nos tin 36 aña ta luchando pa ta mas independiente economicamente.

Awor ta e momento pa piki e frutonan di tur e trabou ey y pa pone e fundeshi di un estado cu ta cuida su hendenan. Pa traha na bienestar y progreso di tur nos ciudadanonan. Maneho social,empleo, siguridad social, cual ta algun di e pilarnan importante pa logra e bienestar y progreso di nos ciudadanonan.

Minister Rocco Tjon y Minister Glenbert Croes danki pa boso dedicacion y danki na e ekipo di pais Aruba cu ta traha cu alma y curpa pa nos por ta exitoso y hiba nos pais dilanti. Manera sa bisa hopi biaha; ban colabora, ban traha hunto. Ta nos ta arkitecto di nos futuro. Y mi tin pleno confiansa cu hunto nos lo logra crea un futuro cu un sector laboral vibrante y sistema di siguridad social solido