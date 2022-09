“Mucha ta e tesoro di mas presioso di un famia”

KRALENDIJK – Lider di frakshon di MPB Elvis Tjin Asjoe a deskribí mucha komo e tesoro mas presioso di un famia. E okashon di su diskurso tabata e reunion di Konseho Insular solèm en konekshon ku selebrashon di ‘Dia di Boneiru’ djamars mainta.

“Mucha ta símbolo di speransa, puresa i inosensia. Mucha ta e pret’i wowo di nan mayornan. Meskos ku un famia ta pèrkurá pa kuida, guia i garantisá bienestar di su miembronan, meskos ta konta pa e responsabilidat ku kada un di nos tin aki komo representantenan di pueblo, sea ta den Konseho Insular òf den Kolegio Ehekutivo”, segun Tjin Asjoe.

“Nos muchanan di awe ta e Boneiru di mañan pa esei e mucha mester di un kas. E mucha mester lanta den un kas kaminda tin rèspèt, harmonia, hopi amor i ku disiplina. E mucha mester lanta sin preokupashon kiko ta bai kome mañan, pasobra e kas su pòtmòni no ta yega te ku fin di luna. Mihó trabou pa mayornan dor di formashon. E mucha mester por lanta den un kas ku mayornan no ta gasta sèn na ko’i kèns. E mucha mester lanta huntu ku su mayornan i no ku bisiña, pasobra mama mester traha dos trabou”, segun Tjin Asjoe.

Tambe Elvis Tjin Asjoe a bisa ku mester tin sufisiente kas pa kada mucha por biba aden. Aki el a referí na e proyekto di 500 kas ku FCB a bini kuné i akuerdo di mas di 200 kas mas. Mester di 1800 kas mas. Maneho di tereno ku kada ken por yega na nan mes kas i hogar ta esensial.”

NL:

“Kinderen zijn de meest waardevolle schatten van een gezin”

KRALENDIJK – De fractieleider van de MPB Elvis Tjin Asjoe heeft kinderen omschreven als de meest waardevolle schatten van een gezin. De gelegenheid voor zijn toespraak was de plechtige vergadering van de Eilandsraad in verband met de viering van Bonairedag dinsdagochtend.

“Kinderen zijn de symbolen voor hoop, ongereptheid en onschuld. Kinderen zijn de oogappels van de ouders. Zoals een gezin de taak heeft te zorgen voor haar leden, ze leiding te geven en voor het welzijn garant te staan, zo telt het ook voor elk van ons hier als vertegenwoordigers van de bevolking, hetzij in de Eilandsraad of in het Bestuurscollege’, aldus Tjin Asjoe.

“Onze kinderen van vandaag vormen de Bonaire van morgen, daarom dient een kind een huis te hebben. Het kind dient in een huis op te groeien waar respect, harmonie, veel liefde en discipline heersen. Het kind moet opgroeien zonder zorgen van wat er morgen gegeten gaat worden en dat het huishoudgeld van het gezien eind van de maand niet haalt. Naar beter werk voor de ouders streven door betere scholing. Het kind moet in een gezin opgroeien waar de ouders het huishoudgeld niet aan onzinzaken uitgeven. Het kind moet samen met de ouders opgroeien en niet bij de buren omdat de moeder 2 arbeidscontracten moet aangaan” merkt Tjin Asjoe op.

Tevens geeft Tjin Asjoe aan dat er voldoende woningen moeten zijn zodat elk kind een huis heeft om in te wonen. Hij verwijst hier naar het project van 500 woningen waar FCB mee is gekomen i het akkoord voor meer dan 200 woningen meer. Er moeten nog 1800 woningen komen. Het grondbeleid dient erop gericht te zijn dat iedereen aan een eigen woning kan komen en dat een eigen woning essentieel is.”