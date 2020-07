Gobièrnu den krisis okashoná pa su mes hasí

Den un pais kaminda kosnan ta kana ordená, nos lo no por a yega kaminda nos ta awe ku un

Gobièrnu ku no tin mayoria, pero ta nenga di bai Gobernador.

For di djasabra 18 di yüli 2020, un parlamentario a kita su sosten for di su partido den koalishon.

Despues nos por a tuma nota den medionan di komunikashon ku Minister Presidente di Kòrsou a

deklará ku e tabata tin un kòmbersashon masha positivo mes ku e parlamentario riba djadomingu

último.

Si MinPres ta respeta reglanan di demokrasia, dikon e no a firma na e momento ei un akuerdo di

gobernashon nobo pa sigurá ku e ta keda ku un mayoria. Nos por asumí e momentu ei ku esei no

tabata prioridat. Esta pa Kòrsou tin un Gobièrnu.

Na e momento ei e tabata tin un otro plan kaminda e lo a bai krusa deseonan di e parlamentario,

esta pidi e minister di GMN keda den su puesto tòg maske ta netamente e minister ei a pèrdè su

sosten.

Pa e wega aki ku MinPres a hunga, te awe Gobièrnu no tin sosten mas di mayoria.

Ta insolito ku señor Rhuggenaath dor di su akshonnan ta skohe pa laga Kòrsou 5 dia sin gobièrnu

sin presentá komo lider responsabel ku un solushon.

Sr. Rhuggenaath ta hasi lokual ku e ta hasi semper, keda ketu i laga otro nan buska solushon.

Defakto, Minister Presidente ta preferá di laga medionan di komunikashon bai kuminsá yama tur

partido pa sa kiko nan ta pensa riba e situashon ku e mes a krea ku a pone ku e Gobièrnu no tin

sosten mas di mayoria.

E solushon ta den man di Minister Presidente ku ta representá Gobièrnu.

Hamas por benta e responsabilidat riba ningun otro hende pa motibu ku ta e ta e lider di e pais.

Por sierto, ta Sr. Rhuggenaath komo formadó a okashoná e debakle ku e ta aden awor, paso for di

e proseso di skrining e mester a hasi un mihó trabou pa evitá ku señora Alcala Walle lo a hañ’é

den e situashon aktual i kaminda Gabinete Rhuggenaath no tin sosten.

E Gobièrnu aki a sekuestrá Parlamento pa mas ku 3 aña kaba.

Nan a pone 12 persona ku ta hasi lokual ku nan lider polítiko ordená nan en bes di kontrola

Gobièrnu manera un Parlamento mester hasi. Di e forma aki ta silensiá bos di e miembronan di

oposishon i paralisá Parlamento. Asina kaminda tabata liber pa un Gabinete diktatorial por a hasi

i deshasí ku e pueblo aki. Parlamento hasiendo uso di su derechi di hasi pregunta por manda

kuantu karta ku nan ke pa Gobièrnu, pero Gobièrnu simplemente no ta kumpli ku lei i no ta

kontesta representantenan skohí pa pueblo den oposishon.

Pueblo a vota pa tur e partidonan ku ta representá Parlamento i no pa e partidonan den koalishon

so. Na momento ku gobièrnu ta sistemátikamente pone partidonan den oposishon un banda, nan

ta demostrando nan falta di rèspèt pa demokrasia. Esaki ta un forma maligno pa dominá e órgano

di mas altu di pais ku ta Parlamento pa asina por eskivá kòntròl i hasi i deshasí.

Awor, despues di mas ku 3 aña, derepiente partidonan den oposishon ta wordo tildá ku nan no ta

respetá demokrasia? Esaki ta un palabra ku PAR, MAN i PIN no konosé of no a praktiká niun

momento.

No ta usa demokrasia ora ta na bo kumbinensia i ora e no ta kumbiní ta poné un banda.

Djis pa menshoná algun kaso kon Gobièrnu a aktua diktatorial:

A negoshá i regalá 5000 mion meter kuadra di pais pa $1 pa 60 aña ku Klesch sin a bini

Parlamento. Mas ainda a nenga di duna dokumento pa informá pueblo tokante di su patrimonio.

A bende UTS ku tin 1000 mion florin na infrastruktura pa 142 mion, kaminda ta 61 mion so pais

a risibí te awe.

Movementu Progresivo ta para riba e echo ku e lider di e pais aki esta señor Rhuggenaath, ta esun

ku mester solushoná e situashon aki ku e mes a krea. E mester hasi esaki rápidamente pa motibu

ku nos pais ta den un krísis kaminda tin hopi hende ku hamber, sin trabou i den nesesidat.

Ta insolito ku un minister president ta pará ku dos man lam i ta warda otronan solushoná un

situashon ku e mes a krea ku su weganan pa poder i sin tene kuenta ku e konsekuensianan ku

esaki tin pa nos pueblo.

Movementu Progresivo

Lider polítiko: Dr. Marilyn Moses,

Presidente: Anthony Hollander,