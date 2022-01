Twee Kamerleden treden toe tot parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Op dinsdag 18 januari zijn Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Barbara Kathmann (Partij van de Arbeid) door Kamervoorzitter Bergkamp benoemd tot commissieleden van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Terugkeer

Stieneke van der Graaf trad in september 2020 toe als lid van de tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen. Zij werkte vanaf de start mee aan de voorbereidingen op de enquête en schreef mee aan de onderzoeksopzet. In februari 2021 werd ze benoemd als lid en ondervoorzitter van de enquêtecommissie, maar zij keerde na de verkiezingen in maart 2021 niet terug in de Kamer.

Carola Schouten (ChristenUnie) is vorige week gestart als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Hierdoor keert Stieneke van der Graaf terug in de Kamer en is zij opnieuw beëdigd als Kamerlid. Als inwoner van Groningen gaat dit onderwerp haar aan het hart en zij hervat het commissiewerk dan ook vandaag.

Vervanging

Barbara Kathmann is sinds 31 maart 2021 werkzaam als Kamerlid. Zij neemt het commissiewerk over van partijgenoot Gijs van Dijk. Hij verlaat de commissie en draagt zijn plek over aan Barbara Kathmann.

Besloten voorgesprekken

Onlangs zijn de commissieleden gestart met de besloten voorgesprekken. De twee nieuwe commissieleden nemen vanaf vandaag deel aan deze gesprekken. Zij maken een vliegende start bij de commissie en richten zich de komende periode op het intensieve enquêtewerk.

Doel van deze voorgesprekken is om kennis en inzicht in de materie te vergroten en om informatie uit het dossieronderzoek te toetsen. Bovendien worden uit de voorgesprekken cruciale momenten, getuigen en deskundigen voor de openbare verhoren geselecteerd.

Noot voor de redacties:

