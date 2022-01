Minister Rocco Tjon:

A REUNI CU CENTRAAL BUREAU RIJEXAMENS (CBR) DEN CUADRO DI INDEPENDISA BUREAU EXAMEN RIJBEWIJS NA ARUBA

ORANJESTAD – Recientemente Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon, a reuni cu Centraal Bureau Rijexamens (CBR) den cuadro di independisa e departamento cu ta encarga cu examen di rijbewijs na Aruba. Un tema cu a bin dilanti algun luna atras cu awor lo bay wordo concretisa cu e ayudo tecnico di CBR Hulanda.

Diahuebs mainta, Ministerio di Husticia y Asuntonan Social a reuni cu coleganan di Hulanda di Centraal Bureau Rijexamens (CBR) pa asina logra haya nan asistencia den e proceso pa independisa e Bureau Examen Rijbewijs di Aruba. Manera ta conoci algun luna atras a instala un comision cu tin como meta pa profundisa riba e tema aki y asina analisa y wak kico ta e miho formula pa pais Aruba. Como tal a atende cu e parti di rijbewijs despues di a ricibi varios keho principalmente pa loke ta trata e servicio y e manera con ta atende cu e parti aki. E comision aki ta consiti di trahadonan for di Ministerio di Husticia y Asuntonan Social pero tambe representantenan di e asociacion di rijscholen di Aruba y Cuerpo Policial.

A base di esaki a yega na un punto caminda a inventarisa tur e puntonan cu a bin padilanti di ambos e asociacion di rijscholen di Aruba como tambe di Cuerpo Policial di Aruba. Ademas di esaki a haya consehonan tambe di Censo Aruba pa loke ta e parti di inventarisacion y na e momentonan aki nos ta na e punto pa haya asistencia tecnico for di CBR pa asina por finalisa henter e proceso di independisa e parti di rijbewijs.

Por ultimo, e Mandatario a subraya e hecho cu den reino y diferente paisnan e no ta un tarea mas, of den otro palabra e no ta un “kerntaak” mas di polis, mirando cu nan a elimina e tarea aki for di nan debernan. Mirando esaki, e idea ta cu na Aruba tambe nos kier haci algo similar pa asina por usa e capacidad di polis den su totalidad pa asina nan por enfoka tambe riba e tareanan primordial cu cuerpo policial ta encarga cune.

