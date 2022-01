Partido MAN Konsiderando e situashon den CMC MESTER USA SEHOS KOMO LOKASHON PA PERSONA DI COVID

Despues di e bishita na na SEHOS i e rekorido ku nos a hasi ta mustra ku nos tin un situashon uniko aki na Kòrsou kaminda tin un hòspital bieu banda esun nobo. Ku esaki ta brinda e oportunidat pa e dos lokalidatnan aki funshoná komo sentro hospitalario i ku por atende e situashon di Covid. Pa asina evitá ku e posponememtu di operashonnan elektivo no ta kosta nos mas sèn ku e paso pa hasi SEHOS e sentro di kalamidat pa e virus aki.

Despues di mas o menos 2 aña ku nos tin den e situashon di pandemia, nos mester yega na manera kon ahusta i atende ku e situashon pero keda brinda kuido elektivo/ rutinario na nos komunidat. No por ta asina mas ku kuido elektivo no por kontinua. E situashon aki ta un preokupashon pa diferente pashènt ku ta bati na nos porta. Kaminda ta un preokupashon pa kada unu ku no sa ki dia e oportunidat ta presentá pa nan por hasi operashon.