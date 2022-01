Kayaker ta hanja kurpa sin bida den Pali Mangel

Awe mainta alrededor di 09:45 e Sentro di Reskate di Wardrakosta a risibi un notifikashon di polis ku un kayaker a deskubrí un kurpa den Palunan di Mangel na entrada di Piscadera. Polis a pidi asistensha di Warda Kosta komo ku no por a alkansá e kurpa for di tera. Mes ora a manda un Metal Shark pa yuda saka e kurpa. Bou di instrukshon di e kayaker e tripulante di e Metal Shark a lokalisá e kurpa anto a tresé tera pa despues entrega esaki na Polis. Lo sigi ku investigashon den e kaso aki.

22 januari 2022

Kayaker vindt lichaam in mangrovebossen

Vanochtend tegen 09:45 kreeg de Rescue & Coordination (RCC) van de Kustwacht een bericht binnen van de politie dat een kayaker een lijk heeft gevonden in de mangrove bossen bij de ingang van Piscadera baai en dat deze moeilijk te bereiken is via land. De politie heeft de kustwacht benaderd om assistentie te verlenen. Er is meteen een Metal Shark naar de locatie gestuurd. Op aanwijzing van de kayaker heeft de kustwacht het lichaam gevonden en is deze geborgd. De zaak wordt nu verder onderzocht.

Onze condoleances gaat uit naar de familie van de overledene.

==EINDE==

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype