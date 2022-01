KOMUNIKADO DI KUERPO POLISIAL KÒRSOU: Aksidente di tráfiko ku morto.

KOMUNIKADO DI PRENSA 043 /2022

25 yanüari 2022

Aksidente di tráfiko ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djamars 25 di yanüari 2022 alrededor di 18.09’or, Sentral di Polis a risibí notifikashon ku un

aksidente ku herido a tuma lugá riba Kaminda George Willems

Na yegada di e unidat polisial, nan a bin topa ku un aksidente entre dos vehíkulo.

For di investigashon preliminar ku polis a realisá na e sítio a sali na kla ku e vehíkulo den kua

e dama víktima tabata kore, tabata bini for di Ronde Klip direkshon Brievengat. Den e

último bogt riba Kaminda George Willems probablemente dor di velosidat haltu, e la pèrdè

kontrol i bai dal kontra un otro vehíkulo ku tabata bini di direkshon kontrali. Dor di e

impakto e vehíkulo a bòltu i e víktima su kabes a resultá bou di e vehíkulo.

Personal di ambulans ku a presentá na e sitio no por a hasi nada mas pa e víktima ku a

fayesé na e sitio mes.

E okupante di e otro vehíkulo, ku tambe a sufri herida, a keda transportá ku ambulans pa

sala di emergensia di C.M.C.

Dòkter di polis a konstatá morto di e dama.

Debí ku famianan no a keda notifiká ainda, no por duna identidat di e víktima ku a fayesé

liber.

Departamentu di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

