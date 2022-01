Mester pidi outorisashon pa bishitá un skol

WILLEMSTAD – Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte (ESKD) ta informá

ku kada bishita na un skol mester keda organisá konforme e reglanan vigente, e reglanan

aki no ta regla ku Minister Sithree van Heydoorn a introdusí, pero ta reglanan ku semper

tabata tei. Ta asina ku pa bishitá un skol públiko mester pidi outorisashon na e direktiva

di e skol.

Direktiva di skolnan públiko tin reglanan ku nan mester tene nan mes na djé pa por laga un

persona òf organisashon drenta skol. E meta di e reglanan ta na promé lugá pa protehá e

privasidat di mucha, maestro/dosente i salbaguardiá seguridat na skolnan. Espeshalmente

awor aki ku mester tene kuenta ku e reglanan vigente relashoná ku e pandemia di COVID-

19. Tambe un parti importante di esaki ta pa enseñansa keda duna den trankilidat, komo ku

hopi biaha un bishita por trese distraishon i interupshon na e proseso di enseñansa. P’esei

esaki mester keda prepará di forma ordená i asina minimalisá e interupshon ku un bishita

imprevisto por kousa. Tambe ta na su lugá pa previo na un bishita puntonan di agènda

keda palabrá pa ambos partido, pa garantisá ku e interkambio di informashon ta kompletu i

korekto, i kaminda ta nesesario tur aktornan relevante ta presente.

Resientemente un parlamentario a trata na bishitá un skol sin ku e Direktiva di Skolnan

Públiko i e Kabes di Skol konserní a ser poné na altura na tempu pa asina por hasi e

preparashonnan. Esaki a pone ku e bishita no por a sigui komo ku e Direktiva di e Skolnan

no a prepará esaki huntu ku e funshonarionan, ni tim di maneho konserní ku ta responsabel

pa e skol. Semper Direktiva di e Skolnan mester perkurá pa garantisá e kontinuidat di e

proseso di ensenansa.

Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte huntu ku Direktiva di Skolnan Públiko

semper ta habrí pa duna informashon i ta aploudí tur insiativa pero esaki semper mester

kana konforme e reglanan vigente. Pa mas informashon den kuadro di bishita na skol por

tuma kontakto ku e Direktiva di Skolnan Públiko na T: 466 6111 òf via di mail E:

info@dos.edu.cw.

